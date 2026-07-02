Giá cà phê hôm nay 2/7: Giá cà phê trong nước cao nhất 90.500 đồng/kg

Giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đi ngang

Theo cập nhật của giacaphe.com, cuối ngày 1/7 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế ổn định so với phiên giao dịch sáng 1/7. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London có giá 3.845 USD/tấn, ổn định so với phiên giao dịch sáng 1/7. Cùng thời điểm, cà phê Arabica giao tháng 7/2026 trên sàn New York ổn định, hiện có giá là 311,20 cent/lb.

Cà phê trong nước tăng trung bình 1.200 đồng/kg

Cà phê trong nước chiều 1/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng so với phiên giao dịch sáng 1/7. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 90.000 đến 90.500 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 90.400 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 90.000 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng 1/7.

Tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê ổn định và cùng có giá là 90.400 đồng/kg. Cao nhất là khu vực Đắk Nông cũ có giá 90.500 đồng/kg.