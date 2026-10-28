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Giá cà phê hôm nay 28/10: Cà phê trong nước giảm từ 500 - 700 đồng/kg

Thứ Tư, 01:00, 28/10/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng lên mức 3.279 USD/tấn; cà phê Arabica giao tháng 12/2026 giảm còn 293,95 US cent/lb. Giá cà phê trong nước giảm từ 500 - 700 đồng/kg so với phiên trước, cao nhất 89.000 đồng/kg.

Giá cà phê Arabica và Robusta tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê hôm nay, chiều 27/10 - giờ Việt Nam, giá cà phê Arabica và Robusta đang ở trạng thái tăng - giảm đan xen trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London đang là 3.279 USD/tấn, tăng 2,66%, tương đương tăng 85 USD/tấn so với cuối phiên liền trước.

Cùng lúc, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 đang ở mức 293,95 cent/lb, giảm 2,33%, tương đương giảm 7 cent/lb so với phiên trước.

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Giá cà phê hôm nay đối với Robusta trên sàn giao dịch London

Cà phê hôm nay trong nước giảm 500 - 700 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 27/10, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm từ 500 - 700 đồng/kg so với cuối phiên trước và mở phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 88.300 - 89.000 đồng/kg, giá bán trung bình 88.900 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày 15/10 đang là 88.300 - 89.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với cuối phiên trước. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 88.800 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 88.800 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg so với cuối phiên 26/10 và sáng 27/10.

Xuất khẩu cà phê sang Thái Lan giảm

Bộ Công Thương cho biết, những ngày giữa tháng 10/2026, giá cà phê trong nước giảm theo xu hướng điều chỉnh của thị trường thế giới. Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Thái Lan trong tháng 9/2026 đạt 2,4 nghìn tấn, trị giá 19,8 triệu USD, giảm 8,4% về lượng và giảm 7,8% về trị giá so với tháng 8/2026, giảm mạnh 36,0% về lượng và giảm 37,7% về trị giá so với tháng 9/2025.

gia ca phe hom nay 28 10 ca phe trong nuoc giam tu 500 - 700 dong kg hinh anh 2
Giá cà phê hôm nay ở trong nước dao động từ 88.300 - 89.000 đồng/kg

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê sang Thái Lan đạt 28,9 nghìn tấn, trị giá 219,6 triệu USD, giảm 8,2% về lượng và giảm 12,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê Robusta và cà phê Arabica sang Thái Lan tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025, trong khi xuất khẩu cà phê chế biến giảm.

Cụ thể, xuất khẩu cà phê Robusta sang Thái Lan đạt 7,1 nghìn tấn, trị giá 27,4 triệu USD, tăng 45,9% về lượng và tăng 11,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 13,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê tới thị trường này trong 8 tháng đầu năm 2026.

Xuất khẩu cà phê Arabica sang Thái Lan đạt 849 tấn, trị giá 5,1 triệu USD, tăng 65,7% về lượng và tăng 57,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Trái lại, xuất khẩu cà phê chế biến tới thị trường này giảm 13,0% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 167,2 triệu USD, chiếm 83,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê sang Thái Lan.

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Cà phê đen có giúp giảm cân? Sự thật cần biết

VOV.VN - Cà phê đen nguyên chất chứa ít calo, có thể hỗ trợ người đang kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, thức uống này không quyết định hiệu quả giảm cân và cần được kết hợp với chế độ ăn cân đối, vận động thường xuyên cùng cách sử dụng caffeine phù hợp.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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