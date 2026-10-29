Giá cà phê hôm nay 29/10: Giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 28/10 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 88.500 - 89.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 89.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê hôm nay, tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 88.500 - 89.300 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 89.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 200 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 89.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 200 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 88.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 28/10 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.156 – 3.279 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 1,44%, tương đương 46 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.240 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 293,75 US cent/lb, giảm 2,39% tương đương 7,2 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Diễn biến này cho thấy thị trường đang có sự phân hóa trong bối cảnh nguồn cung vụ mới gia tăng và biến động tỷ giá tại Brazil tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Đà phục hồi của Robusta xuất hiện sau giai đoạn thị trường chịu áp lực bán kéo dài, chủ yếu do hoạt động gia tăng nguồn cung từ Brazil và triển vọng thu hoạch cà phê vụ mới tại Việt Nam. Sau 5 phiên giảm liên tiếp, giá Robusta đã lùi xuống vùng thấp, tạo điều kiện cho lực mua quay trở lại. Tuy nhiên, mức tăng hiện tại chưa đủ để xác nhận xu hướng phục hồi bền vững, bởi áp lực nguồn cung vẫn hiện hữu khi Việt Nam bước vào niên vụ 2026–2027.

Trong khi đó, giá Arabica tiếp tục chịu sức ép 0từ diễn biến của đồng real Brazil. Sau kết quả bầu cử tổng thống tại quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, đồng nội tệ Brazil suy yếu mạnh, làm gia tăng động lực bán hàng và phòng hộ giá của các nhà sản xuất, xuất khẩu.

Trong những phiên tới, thị trường cà phê được dự báo tiếp tục biến động khi các yếu tố cung cầu và tài chính đan xen. Đối với Rrobusta, tiến độ thu hoạch và lượng hàng vụ mới đưa ra thị trường tại Việt Nam sẽ là yếu tố quan trọng chi phối giá. Trong khi đó, Arabica nhiều khả năng tiếp tục nhạy cảm với biến động tỷ giá USD/real, hoạt động bán hàng tại Brazil và tình hình tồn kho trên sàn ICE. Mặc dù Robusta đã xuất hiện tín hiệu phục hồi, triển vọng tăng giá vẫn cần được đánh giá thận trọng khi nguồn cung mới dự kiến gia tăng trong thời gian tới.