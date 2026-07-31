Giá cà phê hôm nay 31/7: Cà phê trong nước đảo chiều giảm 1.700 đồng/kg

Cà phê Arabica và Robusta cùng bật tăng

Cập nhật chiều tối 30/7 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới đang ở trạng thái tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London đang là 3.804 USD/tấn, tăng 0,82%, tương đương tăng 32 USD/tấn so với cuối phiên trước.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 đang ở mức 332,90 cent/lb, tăng 2,18%, tương đương tăng 7,11 cent/lb so với phiên trước.

Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao các thời điểm

Cà phê trong nước giảm 1.700 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 30/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đảo chiều giảm so với cuối phiên trước và mở phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 96.000 - 96.800 đồng/kg, giá bán trung bình 96.600 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày đang là 96.000 - 96.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 96.500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 96.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước chưa tạo được bứt phá mốc 100.000 đồng/kg

Dự báo xuất khẩu cà phê sẽ chậm lại

Bộ Công Thương cho biết, những ngày đầu tháng 7/2026, giá cà phê nội địa tăng do nguồn cung trong nước tiếp tục thu hẹp. Lượng cà phê tồn kho trong dân không còn nhiều, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn tích cực thu mua để phục vụ nhu cầu giao hàng, tạo áp lực lên giá.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 6/2026 đạt 126,4 nghìn tấn, trị giá 585,6 triệu USD, giảm 11,6% về lượng và giảm 8,4% về trị giá so với tháng 5/2026; Trong khi so với tháng 6/2025 tăng 4,0% về lượng, nhưng giảm 15,8% về trị giá. Tính chung 6 tháng năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,05 triệu tấn, trị giá 4,81 tỷ USD, tăng 7,4% về lượng, nhưng giảm 13,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, do giá xuất khẩu giảm.

Dự báo, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong ngắn hạn sẽ chậm lại do nguồn cung trong nước xuống thấp, trong khi doanh nghiệp vẫn chịu áp lực về chi phí thu mua, chi phí tài chính và tồn kho. Trên thị trường thế giới, nguồn cung từ Brazil và Indonesia có xu hướng cải thiện, qua đó tạo thêm áp lực cạnh tranh đối với cà phê Việt Nam trong thời gian tới.