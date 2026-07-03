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Giá cà phê hôm nay 3/7: Cà phê trong nước tăng tiếp, cao nhất 92.000 đồng/kg

Thứ Sáu, 01:00, 03/07/2026
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VOV.VN - Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 đi ngang ở mức 3.958 USD/tấn; cà phê Arabica giao tháng 7/2026 đứng ở mức 324,30 US cent/lb. Giá bán cà phê trong nước tăng 1.600 đồng/kg, giá thu mua cao nhất 92.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica ổn định

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (2/7 - theo giờ Việt Nam) đang ở trạng thái ổn định giá bán trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London đang là 3.958 USD/tấn.

Cùng mở phiên giao dịch ngày 2/7 (theo giờ New York), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 đang ở mức 324,30 cent/lb

gia ca phe hom nay 3 7 ca phe trong nuoc tang tiep, cao nhat 92.000 dong kg hinh anh 1
Giá cà phê Robusta trên sàn London mở phiên 2/7

Giá cà phê trong nước tăng

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 2/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 1.600 đồng/kg so với mở phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 91.600 - 92.000 đồng/kg, giá bán trung bình 92.000 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày đang là 91.600 - 92.000 đồng/kg, tăng 1.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 92.000 đồng/kg, tăng 1.600 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 92.000 đồng/kg, tăng 1.600 đồng/kg so với phiên trước.

gia ca phe hom nay 3 7 ca phe trong nuoc tang tiep, cao nhat 92.000 dong kg hinh anh 2
Giá cà phê khu vực Tây Nguyên ngày 2/7 đang ở mức 91.600 - 92.000 đồng/kg (mua vào - bán ra)

Xuất khẩu cà phê tăng về lượng, giảm về giá trị

Bộ Công Thương cho biết, từ giữa tháng 6/2026, giá cà phê nội địa tăng theo giá cà phê Robusta trên thị trường thế giới. Nguồn cung trong nước giảm dần, trong khi người dân có tâm lý giữ hàng chờ giá cao hơn, khiến lượng cà phê đưa ra thị trường hạn chế. Cùng với đó, lo ngại về thời tiết bất lợi tại các vùng sản xuất lớn cũng góp phần hỗ trợ đà tăng giá.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong nửa đầu tháng 6/2026 đạt 58,0 nghìn tấn, trị giá 268,6 triệu USD, tăng 5,9% về lượng nhưng giảm 14,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế tính từ đầu năm nay đến ngày 15/6/2026, xuất khẩu cà phê đạt 985,7 nghìn tấn, trị giá gần 4,5 tỷ USD, tăng 11,8% về lượng nhưng giảm 10,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

PV/VOV.VN
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