English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá cà phê hôm nay 7/10: Giá cà phê thế giới tăng nhẹ

Thứ Tư, 01:00, 07/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê 7/10, giá cà phê thế giới tăng nhẹ trên cả hai sàn London và New York, trong khi giá cà phê trong nước tiếp tục đi ngang, dao động quanh 93.400-94.000 đồng/kg.

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối ngày 7/10 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê ổn định, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.431 – 3.561 USD/tấn.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 1,07%, tăng 59 USD, giao dịch ở mức 3.537 USD/tấn.

gia ca phe hom nay 7 10 gia ca phe the gioi tang nhe hinh anh 1

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2027, tăng 1,35%, tương đương 3.08 US cent/lb, đang giao dịch ở mức là 284,3 US cent/lb.

gia ca phe hom nay 7 10 gia ca phe the gioi tang nhe hinh anh 2

Giá cà phê trong nước ổn định

Giá cà phê hôm nay, chiều tối 6/10, tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục đi ngang, dao động từ 93.400 đến 94.000 đồng/kg, theo giacaphe.com.

Tại khu vực Đắk Nông cũ, giá thu mua Robusta giữ mức cao nhất 94.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá được ghi nhận tại Đắk Lắk và Gia Lai.

Trong khi đó, cà phê tại Lâm Đồng được thu mua ở mức 93.499 đồng/kg, không biến động so với phiên trước.

Chín tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,4 triệu tấn cà phê, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kim ngạch chỉ đạt 6,54 tỷ USD, giảm hơn 7% do giá xuất khẩu bình quân giảm gần 20%.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng tháng 9, Việt Nam xuất khẩu khoảng 114.200 tấn cà phê, thu về hơn 500 triệu USD. Tính chung 9 tháng, giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 4.537 USD/tấn, giảm gần 20% so với cùng kỳ.

Diễn biến này cho thấy sản lượng xuất khẩu tăng chưa đủ bù đắp tác động từ giá giảm. Trong khi đó, nguồn cung cà phê toàn cầu đang có xu hướng phục hồi sau giai đoạn giá tăng cao.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2025-2026 ước đạt 178,8 triệu bao loại 60 kg, tăng 3,5 triệu bao so với niên vụ trước. Sang niên vụ 2026-2027, sản lượng được dự báo đạt 189,7 triệu bao, tăng khoảng 6%.

gia ca phe hom nay 7 10 gia ca phe the gioi tang nhe hinh anh 3
Riêng tháng 9, Việt Nam xuất khẩu khoảng 114.200 tấn cà phê

Brazil được dự báo đóng góp phần lớn mức tăng này, với sản lượng khoảng 72 triệu bao. Sản lượng cà phê Việt Nam cũng được dự báo tăng từ 31,7 triệu bao lên 32,5 triệu bao, tương đương khoảng 2,5%.

Theo ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), sau gần 3 năm giá cà phê ở mức cao, nông dân tại nhiều quốc gia sản xuất đã tăng đầu tư chăm sóc, mở rộng diện tích và nâng năng suất. Nguồn cung phục hồi đang tạo thêm áp lực lên giá cà phê thế giới.

Tại Việt Nam, niên vụ mới dự kiến bắt đầu từ tháng 11, qua đó có thể thúc đẩy lượng xuất khẩu trong những tháng tới. Vicofa dự báo sản lượng xuất khẩu cà phê năm nay tăng khoảng 8-10% so với năm 2025.

Tuy nhiên, khi giá cà phê nhân giảm, sản lượng tăng không đồng nghĩa kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng tương ứng. Vicofa cho rằng ngành cà phê cần đẩy mạnh chế biến sâu, nâng chất lượng hạt và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để cải thiện giá trị xuất khẩu.

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 5/10: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng
Giá cà phê hôm nay 5/10: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới sáng 5/10 (giờ Việt Nam) trên hai sàn quốc tế London và New York đồng loạt tăng. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 0,61%, tương đương 21 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.469 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 5/10: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê hôm nay 5/10: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới sáng 5/10 (giờ Việt Nam) trên hai sàn quốc tế London và New York đồng loạt tăng. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 0,61%, tương đương 21 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.469 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 4/10: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 94.000 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 4/10: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 94.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trước phiên giao dịch 4/10, giá cà phê trong nước tăng nhẹ, dao động quanh mốc 93.490 - 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 4/10: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 94.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 4/10: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 94.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trước phiên giao dịch 4/10, giá cà phê trong nước tăng nhẹ, dao động quanh mốc 93.490 - 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 3/10: Giá cà phê cao nhất ở mức 94.000 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 3/10: Giá cà phê cao nhất ở mức 94.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê phiên sáng 3/10, thị trường trong nước duy trì quanh mốc 93.200 - 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 3/10: Giá cà phê cao nhất ở mức 94.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 3/10: Giá cà phê cao nhất ở mức 94.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê phiên sáng 3/10, thị trường trong nước duy trì quanh mốc 93.200 - 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 2/10: Giá cà phê đồng loạt tăng trên cả 2 sàn quốc tế
Giá cà phê hôm nay 2/10: Giá cà phê đồng loạt tăng trên cả 2 sàn quốc tế

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay sáng 2/10, giá cà phê trong nước có giá thu mua cao nhất là 94.700 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica đều tăng.

Giá cà phê hôm nay 2/10: Giá cà phê đồng loạt tăng trên cả 2 sàn quốc tế

Giá cà phê hôm nay 2/10: Giá cà phê đồng loạt tăng trên cả 2 sàn quốc tế

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay sáng 2/10, giá cà phê trong nước có giá thu mua cao nhất là 94.700 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica đều tăng.

Giá cà phê hôm nay 1/10: Giá cà phê trong nước cao nhất 93.800 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 1/10: Giá cà phê trong nước cao nhất 93.800 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, đầu phiên sáng 1/10 đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 93.800 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng trên 2 sàn London và New York.

Giá cà phê hôm nay 1/10: Giá cà phê trong nước cao nhất 93.800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 1/10: Giá cà phê trong nước cao nhất 93.800 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, đầu phiên sáng 1/10 đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 93.800 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng trên 2 sàn London và New York.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá