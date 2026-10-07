Giá cà phê hôm nay 7/10: Giá cà phê thế giới tăng nhẹ

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối ngày 7/10 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê ổn định, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.431 – 3.561 USD/tấn.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 1,07%, tăng 59 USD, giao dịch ở mức 3.537 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2027, tăng 1,35%, tương đương 3.08 US cent/lb, đang giao dịch ở mức là 284,3 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước ổn định

Giá cà phê hôm nay, chiều tối 6/10, tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục đi ngang, dao động từ 93.400 đến 94.000 đồng/kg, theo giacaphe.com.

Tại khu vực Đắk Nông cũ, giá thu mua Robusta giữ mức cao nhất 94.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá được ghi nhận tại Đắk Lắk và Gia Lai.

Trong khi đó, cà phê tại Lâm Đồng được thu mua ở mức 93.499 đồng/kg, không biến động so với phiên trước.

Chín tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,4 triệu tấn cà phê, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kim ngạch chỉ đạt 6,54 tỷ USD, giảm hơn 7% do giá xuất khẩu bình quân giảm gần 20%.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng tháng 9, Việt Nam xuất khẩu khoảng 114.200 tấn cà phê, thu về hơn 500 triệu USD. Tính chung 9 tháng, giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 4.537 USD/tấn, giảm gần 20% so với cùng kỳ.

Diễn biến này cho thấy sản lượng xuất khẩu tăng chưa đủ bù đắp tác động từ giá giảm. Trong khi đó, nguồn cung cà phê toàn cầu đang có xu hướng phục hồi sau giai đoạn giá tăng cao.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2025-2026 ước đạt 178,8 triệu bao loại 60 kg, tăng 3,5 triệu bao so với niên vụ trước. Sang niên vụ 2026-2027, sản lượng được dự báo đạt 189,7 triệu bao, tăng khoảng 6%.

Riêng tháng 9, Việt Nam xuất khẩu khoảng 114.200 tấn cà phê

Brazil được dự báo đóng góp phần lớn mức tăng này, với sản lượng khoảng 72 triệu bao. Sản lượng cà phê Việt Nam cũng được dự báo tăng từ 31,7 triệu bao lên 32,5 triệu bao, tương đương khoảng 2,5%.

Theo ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), sau gần 3 năm giá cà phê ở mức cao, nông dân tại nhiều quốc gia sản xuất đã tăng đầu tư chăm sóc, mở rộng diện tích và nâng năng suất. Nguồn cung phục hồi đang tạo thêm áp lực lên giá cà phê thế giới.

Tại Việt Nam, niên vụ mới dự kiến bắt đầu từ tháng 11, qua đó có thể thúc đẩy lượng xuất khẩu trong những tháng tới. Vicofa dự báo sản lượng xuất khẩu cà phê năm nay tăng khoảng 8-10% so với năm 2025.

Tuy nhiên, khi giá cà phê nhân giảm, sản lượng tăng không đồng nghĩa kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng tương ứng. Vicofa cho rằng ngành cà phê cần đẩy mạnh chế biến sâu, nâng chất lượng hạt và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để cải thiện giá trị xuất khẩu.