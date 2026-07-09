Giá cà phê hôm nay 9/7: Giá cà phê trong nước giảm 2.100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước giảm 2.100 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 8/7 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 94.300 - 94.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 94.800 đồng/kg, giảm 2.200 đồng/kg so với phiên liền trước.

Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 94.800 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 94.700 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2.000 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 94.800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.900 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 94.300 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 8/7 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.681 – 3.073 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 4,23%, tương đương 172 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.892 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 334,10 US cent/lb, tăng 0,75% tương đương 2,5 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.