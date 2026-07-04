Giá cà phê hôm nay 4/7: Giá cà phê Arabica giảm mạnh

Giá cà phê Arabica giảm mạnh

Giá cà phê thế giới chiều tối ngày 3/7 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế tăng giảm đảo chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 0,30%, tương đương tăng 12 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.970 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 2,67%, tương đương giảm 8,65 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 315.65 cent/lb.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, dao động trong khoảng 92.600 - 93.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 93.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 93.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 93.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.000 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 92.600 đồng/kg.