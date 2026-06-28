Giá dầu hôm nay 28/6: Giá dầu Brent giảm, niêm yết mức 71,99 USD/thùng

Giá dầu giảm mạnh sau khi nhiều tàu rời eo biển Hormuz

Theo Reuters, giá dầu cuối ngày 27/6 (theo giờ Việt Nam) giảm mạnh sau khi các tàu chở dầu tiếp tục rời khỏi eo biển Hormuz, làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung một ngày sau khi một tàu chở hàng bị va chạm gần Oman.

Cụ thể, cuối ngày 27/6 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô giảm hơn 3% vào thứ Sáu (26/6), hướng tới mức giảm mạnh trong tuần, khi các tàu chở dầu tiếp tục rời khỏi eo biển Hormuz, làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung một ngày sau khi một tàu chở hàng bị va chạm gần Oman.

Giá dầu cuối ngày 27/6 (theo giờ Việt Nam) giảm mạnh sau khi các tàu chở dầu tiếp tục rời khỏi eo biển Hormuz. (Ảnh minh họa: Reuters)

Giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt ở mức 71,99 USD/thùng, giảm 3,27 USD, tương đương 4,34%. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ kết thúc ở mức 69,23 USD/thùng, giảm 2,69 USD, tương đương 3,74%.

Kể từ khi thị trường đóng cửa vào thứ Năm tuần trước, giá dầu Brent đã giảm 10,86%, trong khi giá dầu WTI giảm 9,62% trong tuần.

Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao của Price Futures Group, cho biết: "Ngày càng có nhiều người tin rằng dầu sẽ tiếp tục được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Trước khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày, thị trường lo ngại nguồn cung sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu, nhưng những lo ngại đó dường như đang dần tan biến.

Theo dữ liệu vận chuyển từ LSEG, Tập đoàn dầu khí khổng lồ Saudi Aramco đã nối lại hoạt động bốc dỡ dầu vào thứ Sáu (26/6) tại cảng Ras Tanura ở vùng Vịnh sau gần bốn tháng tạm ngừng.

Dữ liệu cho thấy, hai tàu chở dầu thô cỡ lớn (VLCC), có khả năng chở 2 triệu thùng dầu, đã nhận dầu thô tại nhà ga trong khi một tàu khác đang chờ ở gần đó.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15h chiều 25/6

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu chiều 25/6, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm mạnh. Đáng chú ý, xăng E5 RON 92 giảm 767 đồng/lít, trong khi xăng E10 RON95-III giảm tới 837 đồng/lít.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới thời gian qua và theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Cùng với việc điều chỉnh giá bán lẻ, cơ quan điều hành quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với một số mặt hàng, gồm: Xăng sinh học: 300 đồng/lít; Dầu diesel: 800 đồng/lít; Dầu mazut: 800 đồng/kg.

Sau khi thực hiện trích lập và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường từ 15h hôm nay được áp dụng như sau:

Xăng E5 RON92: không cao hơn 19.359 đồng/lít, giảm 767 đồng/lít so với kỳ điều hành trước; thấp hơn xăng E10 RON95-III là 557 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III: không cao hơn 19.916 đồng/lít, giảm 837 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 21.866 đồng/lít, giảm 1.668 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.030 đồng/kg, giảm 1.650 đồng/kg.

Đây là đợt điều chỉnh giảm khá mạnh của giá xăng dầu trong nước, góp phần giảm chi phí nhiên liệu cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh giá năng lượng thế giới có nhiều biến động.