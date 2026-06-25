Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm từ 15h00 chiều nay 25/6

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 hôm nay (25/6). Giá xăng E10RON95-V giảm 710 đồng/lít, giá bán là 20.960 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 840 đồng/lít, giá bán là 19.910 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 giảm 770 đồng lít, giá bán mới là 19.910 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 25/6 giảm 3.670 đồng/lít, giá bán mới là 21.860 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 1.800 đồng/lít, giá bán là 20.890 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng giảm 1.650 đồng/lít, giá bán mới là 15.030 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học là 300 đồng/lít; đối với dầu diesel 800 đồng/lít và dầu mazut là 800 đồng/kg. Đồng thời, liên Bộ không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 18/6 và kỳ điều hành ngày 25/6 là 102,266 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 5,660 USD/thùng, tương đương giảm 5,24%); 104,458 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 6,454 USD/thùng, tương đương giảm 5,82%); 111,386 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 10,234 USD/thùng, tương đương giảm 8,41%); 455,730 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 68,476 USD/tấn, tương đương giảm 13,06%).