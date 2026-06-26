Giá xăng dầu hôm nay 26/6: Giá dầu thế giới giảm nhẹ

Giá dầu thế giới giảm nhẹ

Ngày 26/6, giá dầu WTI đứng ở mức 71,61 USD/thùng, giảm 0,31 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 75,01 USD/thùng, giảm 0,25 USD/thùng.

Trong tuần này Mỹ đã phát tín hiệu nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Động thái được cho là nhằm tạo điều kiện thúc đẩy các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Tehran. Đổi lại, Iran được kỳ vọng sẽ chấp nhận các cam kết về thanh sát chương trình hạt nhân và bảo đảm an toàn, tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Lưu lượng tàu thuyền đi qua Hormuz gia tăng

Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu chiều 25/6 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thế ổn định so với phiên sáng cùng ngày. Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn giao dịch ở mức 73,34 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI của Mỹ giao dịch ở mức 69,81 USD/thùng.

Hình ảnh các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman, ngày 1 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Reuters

Các chuyên gia phân tích của ING cho rằng những tín hiệu tích cực xuất hiện tại khu vực Vùng Vịnh đang góp phần củng cố niềm tin của thị trường về việc nguồn cung dầu sẽ tiếp tục lưu thông ổn định qua eo biển Hormuz. Lưu lượng tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược này đã gia tăng trong những ngày gần đây, dù vẫn chưa trở lại mức trước khi xung đột bùng phát.

Ở một diễn biến khác, Mỹ trong tuần này đã phát tín hiệu nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Động thái được cho là nhằm tạo điều kiện thúc đẩy các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Tehran. Đổi lại, Iran được kỳ vọng sẽ chấp nhận các cam kết về thanh sát chương trình hạt nhân và bảo đảm an toàn, tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15h chiều 25/6

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu chiều 25/6, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm mạnh. Đáng chú ý, xăng E5 RON 92 giảm 767 đồng/lít, trong khi xăng E10 RON95-III giảm tới 837 đồng/lít.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới thời gian qua và theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Cùng với việc điều chỉnh giá bán lẻ, cơ quan điều hành quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với một số mặt hàng, gồm: Xăng sinh học: 300 đồng/lít; Dầu diesel: 800 đồng/lít; Dầu mazut: 800 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh từ 15h ngày 25/6

Sau khi thực hiện trích lập và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường từ 15h hôm nay được áp dụng như sau:

Xăng E5 RON92: không cao hơn 19.359 đồng/lít, giảm 767 đồng/lít so với kỳ điều hành trước; thấp hơn xăng E10 RON95-III là 557 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III: không cao hơn 19.916 đồng/lít, giảm 837 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 21.866 đồng/lít, giảm 1.668 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.030 đồng/kg, giảm 1.650 đồng/kg.

Đây là đợt điều chỉnh giảm khá mạnh của giá xăng dầu trong nước, góp phần giảm chi phí nhiên liệu cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh giá năng lượng thế giới có nhiều biến động.