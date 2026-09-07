Giá dầu hôm nay 7/9: Căng thẳng Trung Đông tiếp tục chi phối giá dầu

Dự báo ngắn hạn dầu Brent tăng lên 95 USD/thùng

Theo Reuters, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức rất thấp so với thông lệ. Tình trạng gián đoạn vận chuyển cũng gây áp lực lên nguồn cung nhiên liệu tinh chế tại Mỹ. Giá dầu diesel tại nước này đã tăng lên mức cao kỷ lục khi các tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bị ảnh hưởng.

Hiện giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt phiên ở mức 92,68 USD/thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đứng ở 91,48 USD/thùng.

Theo ông Norbert Rucker, Trưởng bộ phận kinh tế và nghiên cứu thế hệ mới của Julius Baer, thị trường dầu đang chịu tác động từ những bất ổn liên quan đến xung đột Mỹ - Iran. Việc giao tranh tái diễn và chưa có dấu hiệu tháo gỡ bế tắc đang làm gia tăng phần bù rủi ro trong giá dầu.

Thị trường dầu đang chịu tác động từ những bất ổn liên quan đến xung đột Mỹ - Iran Ảnh: Reuters

Dù vậy, ông Rucker cho rằng chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy những diễn biến leo thang trong tuần đã làm suy giảm đáng kể lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông hoặc khiến nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt. Theo chuyên gia này, tâm lý lo ngại và bất an của giới đầu tư hiện là yếu tố chính thúc đẩy giá dầu tăng.

Trong khi đó, Citi đã điều chỉnh tăng dự báo giá dầu Brent bình quân quý III lên 86 USD/thùng. Ngân hàng này cho rằng quá trình khôi phục hoạt động bình thường tại eo biển Hormuz có thể kéo dài hơn dự kiến.

Các chuyên gia của ANZ cũng nâng dự báo ngắn hạn đối với dầu Brent lên 95 USD/thùng, đồng thời cảnh báo giá có thể tiếp tục tăng nếu căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Giá xăng trong nước ổn định

Sau kỳ điều hành ngày 3/9, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước đang được áp dụng ở các mức khác nhau. Trong đó, các loại xăng có giá từ 22.480 đến 24.570 đồng/lít, tùy chủng loại.

Cụ thể, xăng E5RON92 hiện có giá 22.480 đồng/lít. Xăng E10RON95-III được bán ở mức 23.270 đồng/lít, trong khi E10RON95-V có giá 24.570 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, giá dầu diesel 0.05S hiện ở mức 27.740 đồng/lít. Dầu hỏa có giá 26.730 đồng/lít, còn dầu mazut 180CST 3.5S được bán ở mức 17.640 đồng/kg.

Xăng có giá từ 22.480 đến 24.570 đồng/lít tùy chủng loại.

Các mức giá trên được áp dụng sau kỳ điều hành ngày 3/9 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, căn cứ diễn biến giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới. Theo cơ quan điều hành, trong khoảng thời gian từ ngày 27/8 đến ngày 3/9, giá thành phẩm xăng dầu thế giới diễn biến không đồng nhất giữa các mặt hàng.

Giá RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 bình quân đạt 117,026 USD/thùng. Giá RON95 dùng pha chế xăng E10RON95-III ở mức 121,018 USD/thùng.

Đối với các mặt hàng dầu, giá diesel 0,05S bình quân ở mức 154,700 USD/thùng, trong khi giá dầu mazut 180CST 3,5S đạt 586,062 USD/tấn.

Trong kỳ điều hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít hoặc kg đối với dầu diesel và dầu mazut, sử dụng nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước. Quỹ Bình ổn giá không được chi đối với các mặt hàng xăng, dầu.

Mặt bằng giá hiện tại tiếp tục chịu tác động từ diễn biến của thị trường dầu thế giới, trong đó tình hình địa chính trị và hoạt động vận chuyển năng lượng là những yếu tố được thị trường quan tâm.