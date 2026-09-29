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Nhận định chứng khoán 29/9: Đà giảm chững lại, VN-Index chưa xác nhận đảo chiều

Thứ Ba, 06:15, 29/09/2026
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VOV.VN - VN-Index thu hẹp đà giảm về cuối phiên 28/9, tiếp tục giữ được vùng hỗ trợ 1.768–1.778 điểm. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán nhận định, thị trường chưa xác nhận đảo chiều, áp lực bán vẫn có thể xuất hiện bất ngờ trong phiên hôm nay 29/9.

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Xu hướng điều chỉnh đang chững lại

Bước vào tuần giao dịch mới 28/9, VN-Index ngay lập tức mang đến nhiều bất ngờ tới các nhà đầu tư. Mặc dù phần lớn thời gian chỉ số đắm chìm dưới ngưỡng giá đỏ, tuy nhiên, tín hiệu tích cực đáng lưu ý là càng giao dịch về sau, lực cầu xuất hiện với tần suất dày đặc hơn và đã có lúc tưởng chừng như sẽ xuất hiện sắc xanh tại thời điểm kết thúc phiên. Nhóm Dầu khí trở thành tâm điểm khi BSR, PVS, GAS và PVD kết phiên với biên độ tăng điểm lớn hơn 3% và ngoài ra, rất nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm ngành khác nhau cho thấy nỗ lực “rút chân” mạnh mẽ.

Ở chiều ngược lại, PNJ và NVL cũng trở thành hai trong số những cái tên thu hút sự chú ý của toàn thị trường, nhưng lại theo chiều hướng mà chẳng cổ đông nào mong muốn khi kết phiên trong tình trạng hàng chục triệu cổ phiếu chờ được “giải thoát” ở mức giá sàn. Sắc đỏ chiếm lĩnh thị trường khi số mã giảm điểm (227 mã) nhiều hơn đáng kể so với số mã tăng điểm (105 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (6,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch 28/9, VN-Index ở mức 1.780,68 điểm, giảm 4,43 điểm (-0,25%).

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Đóng cửa phiên giao dịch 28/9, VN-Index ở mức 1.780,68 điểm, giảm 4,43 điểm

Trong ngày thị trường biến động mạnh, thanh khoản khớp lệnh chỉ nhỉnh hơn 6,2% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 678 triệu cổ phiếu (8,44%), tương đương giá trị đạt 15.125 tỷ đồng (-1,13%).

Mặc dù chỉ số giảm điểm tương đối thấp, tuy nhiên VN-Index đóng cửa với 23/35 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh. Bảo hiểm (4,68%), Dầu khí (4,08%) và Cảng biển (2,47%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Chứng khoán (-2,65%), Công nghệ viễn thông (-2,61%) và Nhựa (-2,11%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên 28/8.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đóng cửa giảm điểm sau phiên hồi phục cuối tuần trước. Biên độ giảm được thu hẹp đáng kể trong phiên ATC, giúp VN-Index tiếp tục bảo vệ thành công ngưỡng hỗ trợ quanh khoảng Gap 1.768 – 1.778 điểm trước đó. Khoảng Gap này được test lại lần thứ 3 với thanh khoản có phần gia tăng so với phiên cuối tuần trước. Khối lượng khớp lệnh tăng nhẹ (6,2%) so với mức bình quân 20 phiên cho thấy lực cầu chủ động gia tăng tại ngưỡng hỗ trợ này. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy xu hướng điều chỉnh đang chững lại, nhưng chưa có một tín hiệu đảo chiều nào xuất hiện.

“Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu tích cực rõ ràng hơn có thể xác nhận sự đảo chiều trước khi mở thêm vị thế mua mới. Trong chiều hướng giảm điểm kỳ vọng mốc hỗ trợ quanh ngưỡng 1.740 điểm có xác suất cao sẽ giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm trong ngắn hạn”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Áp lực bán có thể xuất hiện bất ngờ

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết phiên giao dịch đầu tuần 28/9 tạo nến giảm điểm tạo 1 nến búa với bóng nến dưới dài đi cùng với thanh khoản tăng nhẹ so với trung bình 20 phiên cho thấy lực cung vẫn đang áp đảo lực cầu trên thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI vẫn hướng xuống và chưa có dấu hiệu tạo đáy cho thấy VN-Index vẫn đang nằm trong sóng hiệu chỉnh với hỗ trợ ngắn hạn quanh khu vực 1.770 – 1.780 tương ứng với đường Senkouspan B. Nếu đánh mất vùng điểm này, hỗ trợ tiếp theo sẽ ở vùng 1.730.

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Áp lực bán có thể xuất hiện bất ngờ (Ảnh minh họa: KT)

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI tạo đáy phân kì dương hướng lên, tuy nhiên với diễn biến hiện tại xác suất phục hồi mạnh là khá thấp khi VN-Index vấn đang nằm dưới dải mây kumo hướng xuống. Vùng điểm 1.780 – 1.800 vẫn đang được coi là kháng cự ngắn hạn của thị trường và áp lực bán có thể xuất hiện bất ngờ.

“Nhà đầu tư nên bám sát vận động thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục khi chạm những ngưỡng cắt lỗ; thay vì vội vàng bắt đáy, nhà đầu tư nên tận dụng thời gian này để "sàng lọc" và tìm ra các cổ phiếu vẫn giữ vững được các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng như MA20 hoặc nền giá tích lũy gần nhất bất chấp áp lực bán tháo của thị trường chung để tìm kiếm cơ hội giải ngân nếu VN-Index có thể lấy lại đà tăng trong những phiên tới. Các cổ phiếu có sức chống chịu tốt trong xu hướng giảm của VN-Index thường cũng sẽ là những cổ phiếu phục hồi nhanh và mạnh nhất trong pha hồi phục của thị trường”, chuyên gia của VCBS khuyến nghị.

Diệp Diệp/VOV.VN
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