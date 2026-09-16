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Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới, thị trường chờ quyết định của Fed

Thứ Tư, 11:56, 16/09/2026
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VOV.VN - Sáng nay (16/9), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nâng tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD lên mức cao nhất từ trước đến nay - phiên lập đỉnh thứ 2 liên tiếp trong tuần, trong bối cảnh thị trường chờ kết quả của cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nhìn lại một tuần qua, tỷ giá trung tâm có xu hướng đi lên rõ rệt: từ 25.591 đồng hôm 10/9, tăng dần qua từng phiên, lên 25.607 đồng ngày 14/9, rồi liên tiếp lập đỉnh mới trong hai ngày gần đây. Với biên độ giao dịch cộng trừ 5% quanh tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong khoảng từ 24.345 - 26.907 đồng/USD.

Nguyên nhân chính đến từ yếu tố bên ngoài, đồng USD trên thị trường quốc tế đang mạnh lên, với chỉ số USD đo sức mạnh đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt đang quanh mức 99,5 điểm, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao, có thời điểm tiến gần ngưỡng 5%/năm. Toàn bộ diễn biến này gắn với cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày 15 và 16/9 của Fed.

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Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới (Ảnh minh họa: KT)

Theo dữ liệu thị trường hoán đổi lãi suất, xác suất Fed tăng thêm 0,25 điểm phần trăm lãi suất hiện được đánh giá khoảng 2/3, nếu xảy ra, đây sẽ là lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed kể từ năm 2023. Quyết định chính thức dự kiến được công bố vào rạng sáng mai 17/9 (theo giờ Việt Nam).

“Khi tỷ giá tăng, doanh nghiệp nhập hàng bằng ngoại tệ là nhập khẩu lạm phát, hoặc nếu doanh nghiệp vay nợ bằng ngoại tệ thì phải trả cao hơn khi đi vay, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn còn nếu lạm phát thì ngân hàng Nhà nước có thể nâng lãi suất hoặc thu tiền về để điều chỉnh”, TS. Bùi Ngọc Sơn, chuyên gia kinh tế phân tích.

Tỷ giá tăng khiến chi phí nhập khẩu nguyên liệu, hàng hóa tính bằng USD trở nên đắt đỏ hơn, đồng thời làm tăng áp lực trả nợ đối với các khoản vay ngoại tệ của doanh nghiệp. Ở chiều ngược lại, đây cũng là yếu tố hỗ trợ phần nào cho sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.

Bảo Ngọc/VOV1
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