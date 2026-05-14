Giá vàng hôm nay 14/5: Vàng trong nước ổn định quanh mức 165,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch 14/5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 162,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 165,5 triệu đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên liền trước. Biên độ chênh lệch mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI giữ nguyên mức giá 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá không thay đổi so với phiên liền trước. Biên độ chênh lệch mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá vàng tại các thương hiệu vàng ổn định. Vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 161,8 - 164,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI vẫn giữ ổn định ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào đầu ngày 14/5 (giờ Việt Nam) ở mức 4.690,5 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 14/5: 1 USD = 26.382 VND, giá vàng thế giới tương đương 149 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,5 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch 13/5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 162,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 165,5 triệu đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên liền trước. Biên độ chênh lệch mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI giữ nguyên mức giá 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá không thay đổi so với phiên liền trước. Biên độ chênh lệch mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá vàng tại các thương hiệu vàng ổn định. Vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 161,8 - 164,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI vẫn giữ ổn định ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào cuối ngày 13/5 (giờ Việt Nam) ở mức 4.699,7 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 13/5: 1 USD = 26.397 VND, giá vàng thế giới tương đương 149,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 15,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra đầu ngày 13/5/2026.