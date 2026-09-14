Giá vàng hôm nay 14/9: Vàng trong nước đi ngang, chênh lệch còn 9,3 triệu đồng

Vàng SJC niêm yết 143-146 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 143 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 146 triệu đồng/lượng đi ngang so với phiên sáng 13/9. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 13/9, giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 143-147 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn

Tại thị trường Hà Nội chiều 13/9, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng đi ngang so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 143 -147 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 4 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu có giá 143-147 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 13/9 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới cũng đi ngang so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.347,7 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 14/9: 1 USD= 26.110 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 136,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Phố Wall lạc quan về giá vàng

Theo Kitco News, giá vàng tiếp tục trải qua một tuần giao dịch đầy biến động, với những nỗ lực ban đầu nhằm ổn định trên mức 4.400 USD/ounce cuối cùng đã bị lấn át bởi giá dầu tăng vọt, lợi suất trái phiếu kho bạc cao hơn và kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tuần tới.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần giao dịch ở mức 4.422,50 USD/ounce vào tối Chủ nhật, và kim loại quý này ban đầu cố gắng duy trì đà phục hồi cuối tuần trước khi các nhà giao dịch theo dõi xung đột Mỹ-Iran, tình hình eo biển Hormuz và nguy cơ lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng cao. Giá vàng tiếp tục tăng vào thứ Ba, khi đạt mức cao nhất tuần ở mức 4.442,98 USD/ounce, nhưng đà tăng nhanh chóng suy yếu khi đồng đô la mạnh lên và kỳ vọng về việc tăng lãi suất tiếp tục gia tăng.

Giá vàng giảm xuống dưới 4.350 USD khi lãi suất trái phiếu kho bạc tăng và các nhà giao dịch dự đoán khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ thắt chặt chính sách một lần nữa tại cuộc họp ngày 15-16/9.

Giá kim loại sau đó đã phục hồi vào thứ Sáu sau khi chỉ số CPI tháng 8 duy trì áp lực lạm phát nhưng không gây ra một đợt hoảng loạn mới, giúp các nhà đầu tư mua vào gần mức giá thấp nhất trong tuần. Tuy nhiên, đà phục hồi vẫn bị hạn chế do lạm phát lõi giữ vững kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất, với thị trường hợp đồng tương lai định giá khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 cao hơn đáng kể sau khi dữ liệu được công bố.

Sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong tuần ở mức 4.292,11 USD mỗi ounce vào thứ Sáu, giá vàng giao ngay đã phục hồi một phần sau đó nhưng không thể vượt qua mốc 4.400 USD, khiến kim loại này tiếp tục giảm trên biểu đồ tuần khi bước vào cuối tuần.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall đã quay trở lại xu hướng lạc quan sau đợt phục hồi cuối tuần của vàng, trong khi Phố Chính tiếp tục thu hẹp đa số lạc quan sau một tuần giảm giá nữa.

14 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, và tâm lý Phố Wall một lần nữa nghiêng về xu hướng lạc quan bất chấp sự giảm giá của vàng trong tuần qua. Chín chuyên gia, tương đương 64%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi chỉ có hai người, chiếm 14%, dự đoán kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm. Ba nhà phân tích còn lại, chiếm 21% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ biến động mạnh trong một kênh đi ngang.