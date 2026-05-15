Giá vàng hôm nay 15/5: SJC và DOJI cùng giữ mức 165,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch 14/5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra, không có sự thay đổi. Biên độ chênh lệch mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, DOJI cũng giữ nguyên mức giá tương ứng.162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục ổn định

Giá vàng nhẫn tại các thương hiệu vàng cũng đi ngang. Vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 161,8 - 164,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI vẫn giữ ổn định ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào cuối ngày 14/5 (giờ Việt Nam) ở mức 4.694,5 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 14/5: 1 USD = 26.382 VND, giá vàng thế giới tương đương 149,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,3 triệu đồng/lượng.