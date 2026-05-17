Giá vàng hôm nay 17/5: Vàng trong nước giảm còn 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước giảm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch ngày 17/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào 160,5 triệu đồng/lượng; giá bán 163,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với phiên sáng cùng ngày và cuối phiên liền trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự với vàng SJC, giá vàng tại Tập đoàn DOJI thời điểm cuối phiên 16/5 niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, cùng giảm 500.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với phiên trước và sáng. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng ở Hà Nội cuối ngày 16/5 cũng có biến động so với phiên sáng. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết mua vào - bán ra ở 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với thời điểm mở phiên.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cuối ngày 16/5 niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 160,3 - 163,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng giá mua vào, bán ra so với đầu phiên sáng 16/5. Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua bán vàng nhẫn tròn trơn 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm khi chốt phiên giao dịch cuối tuần. Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay còn ở mức 4.540,5 USD/oz, giảm 14 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 16/5: 1 USD = 26.387 VND, giá vàng thế giới hiện tương đương 144,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra thời điểm cuối ngày 16/5.

Giá vàng giảm khi giá dầu tăng và đồng USD mạnh lên

Theo Reuters, đồng USD tăng 0,3%, khiến vàng định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Giá dầu đi lên sau khi xuất hiện thông tin về vụ chìm tàu chở hàng của Ấn Độ và việc một con tàu khác bị bắt giữ ngoài khơi UAE, khi đang hướng tới vùng biển Iran. Trước đó, giá dầu từng giảm sau khi truyền thông nhà nước Iran cho biết các tàu Trung Quốc đã đi qua eo biển Hormuz.

“Những diễn biến xảy ra tại eo biển Hormuz đang hỗ trợ giá dầu; tiếp tục làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Kết hợp với dữ liệu lạm phát nóng trong tuần này, việc đồng USD mạnh lên và gây áp lực lên giá vàng là điều không quá bất ngờ”, ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals nhận định.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities cảnh báo rằng, giá vàng có nguy cơ giảm sâu nếu xung đột tại Trung Đông không được giải quyết. Ông cho rằng tồn kho và nguồn cung các sản phẩm năng lượng có thể bị thắt chặt, kéo theo chi phí năng lượng và lạm phát tiếp tục tăng cao. Dù vàng thường được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại gây bất lợi cho kim loại quý không sinh lãi này.