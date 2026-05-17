中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng hôm nay 17/5: Vàng trong nước giảm còn 163,5 triệu đồng/lượng

Chủ Nhật, 05:10, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch 17/5, Công ty SJC đang niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 160,5 – 163,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới giảm tiếp 14 USD về 4.540,5 USD/oz.

Giá vàng trong nước giảm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch ngày 17/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào 160,5 triệu đồng/lượng; giá bán 163,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với phiên sáng cùng ngày và cuối phiên liền trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự với vàng SJC, giá vàng tại Tập đoàn DOJI thời điểm cuối phiên 16/5 niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, cùng giảm 500.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với phiên trước và sáng. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 17 5 vang trong nuoc giam con 163,5 trieu dong luong hinh anh 1
Giá vàng trong nước đang giao dịch ở 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng ở Hà Nội cuối ngày 16/5 cũng có biến động so với phiên sáng. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết mua vào - bán ra ở 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với thời điểm mở phiên.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cuối ngày 16/5 niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 160,3 - 163,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng giá mua vào, bán ra so với đầu phiên sáng 16/5. Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua bán vàng nhẫn tròn trơn 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm khi chốt phiên giao dịch cuối tuần. Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay còn ở mức 4.540,5 USD/oz, giảm 14 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 16/5: 1 USD = 26.387 VND, giá vàng thế giới hiện tương đương 144,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra thời điểm cuối ngày 16/5.

Giá vàng giảm khi giá dầu tăng và đồng USD mạnh lên

Theo Reuters, đồng USD tăng 0,3%, khiến vàng định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Giá dầu đi lên sau khi xuất hiện thông tin về vụ chìm tàu chở hàng của Ấn Độ và việc một con tàu khác bị bắt giữ ngoài khơi UAE, khi đang hướng tới vùng biển Iran. Trước đó, giá dầu từng giảm sau khi truyền thông nhà nước Iran cho biết các tàu Trung Quốc đã đi qua eo biển Hormuz.

“Những diễn biến xảy ra tại eo biển Hormuz đang hỗ trợ giá dầu; tiếp tục làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Kết hợp với dữ liệu lạm phát nóng trong tuần này, việc đồng USD mạnh lên và gây áp lực lên giá vàng là điều không quá bất ngờ”, ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals nhận định.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities cảnh báo rằng, giá vàng có nguy cơ giảm sâu nếu xung đột tại Trung Đông không được giải quyết. Ông cho rằng tồn kho và nguồn cung các sản phẩm năng lượng có thể bị thắt chặt, kéo theo chi phí năng lượng và lạm phát tiếp tục tăng cao. Dù vàng thường được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại gây bất lợi cho kim loại quý không sinh lãi này.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Tag: giá vàng hôm nay cập nhật giá vàng giá vàng ngày 17/5 giá vàng trong nước thị trường vàng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Doanh nghiệp kinh doanh vàng cung cấp mọi tài khoản của nhân viên, người thân
Doanh nghiệp kinh doanh vàng cung cấp mọi tài khoản của nhân viên, người thân

Cơ quan thuế đề nghị doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý cung cấp tất cả số tài khoản của nhân viên cũng như người thân trong gia đình chủ doanh nghiệp.

Doanh nghiệp kinh doanh vàng cung cấp mọi tài khoản của nhân viên, người thân

Doanh nghiệp kinh doanh vàng cung cấp mọi tài khoản của nhân viên, người thân

Cơ quan thuế đề nghị doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý cung cấp tất cả số tài khoản của nhân viên cũng như người thân trong gia đình chủ doanh nghiệp.

Giá vàng hôm nay 16/5: Giá vàng SJC niêm yết mức 161 – 164 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 16/5: Giá vàng SJC niêm yết mức 161 – 164 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC ổn định so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 161 – 164 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng hôm nay 16/5: Giá vàng SJC niêm yết mức 161 – 164 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 16/5: Giá vàng SJC niêm yết mức 161 – 164 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC ổn định so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 161 – 164 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng hôm nay 15/5: Giá bán vàng SJC giảm còn 164 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 15/5: Giá bán vàng SJC giảm còn 164 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 15/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng SJC trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 161 – 164 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng hôm nay 15/5: Giá bán vàng SJC giảm còn 164 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 15/5: Giá bán vàng SJC giảm còn 164 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 15/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng SJC trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 161 – 164 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng giảm, cửa hàng vắng khách, chuyên gia dự đoán vàng sẽ đạt 5.000 USD/oz
Giá vàng giảm, cửa hàng vắng khách, chuyên gia dự đoán vàng sẽ đạt 5.000 USD/oz

VOV.VN - Giá vàng chiều 13/5 quay đầu giảm sau chuỗi ngày tăng nóng, kéo theo không khí giao dịch tại các cửa hàng trở nên trầm lắng. Trái ngược với cảnh chen chúc, xếp hàng lấy số, người dân có thể mua vàng dễ dàng, không bị giới hạn số lượng, có vàng cầm về ngay.

Giá vàng giảm, cửa hàng vắng khách, chuyên gia dự đoán vàng sẽ đạt 5.000 USD/oz

Giá vàng giảm, cửa hàng vắng khách, chuyên gia dự đoán vàng sẽ đạt 5.000 USD/oz

VOV.VN - Giá vàng chiều 13/5 quay đầu giảm sau chuỗi ngày tăng nóng, kéo theo không khí giao dịch tại các cửa hàng trở nên trầm lắng. Trái ngược với cảnh chen chúc, xếp hàng lấy số, người dân có thể mua vàng dễ dàng, không bị giới hạn số lượng, có vàng cầm về ngay.

Giá vàng hôm nay 13/5: Giá bán vàng nhẫn SJC giảm còn 164,8 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 13/5: Giá bán vàng nhẫn SJC giảm còn 164,8 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch 13/5, giá vàng SJC miếng ổn định, trong khi giá vàng nhẫn giảm còn 161,8 - 164,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 13/5: Giá bán vàng nhẫn SJC giảm còn 164,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 13/5: Giá bán vàng nhẫn SJC giảm còn 164,8 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch 13/5, giá vàng SJC miếng ổn định, trong khi giá vàng nhẫn giảm còn 161,8 - 164,8 triệu đồng/lượng.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá