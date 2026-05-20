Giá vàng hôm nay 20/5: Giá vàng thế giới và trong nước đều giảm

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 161 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 163,5 triệu đồng/lượng giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên sáng cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 2,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 161- 163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 2,5 triệu đồng/lượng.

Chiều 19/5, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 160,5-163,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 19/5, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng giảm cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu có giá 160,5-163,5 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 19/5 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới giảm 15,4 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.539,5 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 19/5: 1 USD= 26.36,7 VND, giá vàng thế giới tương đương 144,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Theo Kitco News, giá vàng có thể tiếp tục giảm khi sự chú ý vẫn tập trung vào giá dầu và lạm phát. Mặc dù các ngân hàng trung ương có thể chưa sẵn sàng tăng lãi suất trong thời gian tới, ngay cả khi áp lực lạm phát gia tăng, nhưng động thái thắt chặt chính sách tiền tệ đã đủ để gây lo ngại cho thị trường vàng.

Vàng tiếp tục đối mặt với những thách thức khó khăn khi giá dầu tăng vọt làm bùng phát lại áp lực lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương phải xem xét lại thời điểm nới lỏng tiền tệ hoặc thậm chí cân nhắc tăng lãi suất.

Môi trường thuận lợi cho vàng trong năm 2026, lạm phát giảm và việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra đã nhanh chóng thay đổi. Các ngân hàng trung ương hiện đang áp dụng lập trường thận trọng hơn, chờ đợi và quan sát khi lạm phát do năng lượng gây ra làm phức tạp thêm triển vọng. Việc tăng lãi suất có thể không khả thi, nhưng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất đã bị đẩy lùi xa hơn, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng như một tài sản không sinh lời.

Sự thay đổi này đã đủ để làm bất ổn thị trường kim loại quý. Vàng không còn được giao dịch đơn thuần như một nơi trú ẩn an toàn; nó ngày càng phản ứng với kỳ vọng về lãi suất, và những kỳ vọng đó đang đi sai hướng.