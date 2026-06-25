Giá vàng hôm nay 25/6: Giá vàng SJC giảm còn 143,2 - 146,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch sáng 25/6, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 143,2 – 146,2 giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 25/6, giá vàng nhẫn được SJC giảm 800.000 đồng/lượng, được niêm yết ở mức 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/oz

Sáng 25/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giảm nhẹ, giao dịch ở mức 3.979,9 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 25/6: 1 USD = 26.456 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 126,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Vàng SJC duy trì ổn định

Phiên giao dịch chiều 24/6, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 144 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 147 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 144 – 147 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng ngày 24/6. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 24/6, giá vàng nhẫn được SJC không thay đổi, được niêm yết ở mức 143,9 – 146,9 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 144 – 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng 24/6.

Chiều 14/5, vàng SJC ổn định, giao dịch mua - bán ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng

Vàng thế giới tiếp tục giảm

Chiều 24/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4.061,8 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 24/6: 1 USD = 26.451 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 129,44 triệu đồng/lượng, thấp hơn 17,56 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.