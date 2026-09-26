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Giá vàng hôm nay 26/9: Vàng SJC giao dịch duy trì ở mức 144,4 triệu đồng/lượng

Thứ Bảy, 05:10, 26/09/2026
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VOV.VN - Giá vàng SJC được niêm yết ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.293,1 USD/oz.

Phiên giao dịch chiều 25/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng; giá bán là 144,4 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 141,5– 145,5 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

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Biểu đồ giá vàng

Trong khi đó, ngày 25/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140,9 – 143,9 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 141 – 145 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ ngày 25/9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.293,1 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 25/9: 1 USD = 26.180 VND, giá vàng thế giới tương đương 135,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,1 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng có thể tiếp tục dao động quanh mức 4.200 USD/ounce

Ông Ross Maxwell, Giám đốc chiến lược tại công ty môi giới giao dịch trực tuyến đa tài sản VT Markets, cho rằng các nhà đầu tư hiện nhận định Fed sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài sau đợt tăng lãi suất tuần trước, những biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc, cũng như các diễn biến tại Trung Đông liên quan đến rủi ro nguồn cung dầu và năng lượng.

Dữ liệu công bố ngày 23/9 cho thấy hoạt động kinh tế tại Mỹ đã tăng mạnh lên mức cao nhất trong hơn 5 năm vào tháng 9/2026. Tuy nhiên, nhu cầu lớn đã gây áp lực lên chuỗi cung ứng và đẩy giá cả leo thang.

Bà Daniela Corsini, chuyên gia kinh tế tại Intesa Sanpaolo, nhận định giá vàng có thể tiếp tục dao động quanh mức trung bình 4.200 USD/ounce trong vài quý tới.

Sức ép đối với vàng quốc tế hiện đến từ triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Reuters cho biết, giá vàng giảm trong phiên gần nhất khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá khả năng các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Fed, duy trì lãi suất cao lâu hơn nhằm kiểm soát lạm phát. Đồng USD mạnh lên cũng khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Các tín hiệu chính sách tiền tệ cứng rắn từ quan chức Fed đang trở thành lực cản đối với giá vàng. Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem và Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee đều được dẫn lại với quan điểm rằng chính sách tiền tệ có thể cần tiếp tục được thắt chặt để kiểm soát lạm phát trong bối cảnh nhu cầu vẫn cao và giá năng lượng tăng.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến tại Trung Đông cũng tiếp tục được giới đầu tư theo dõi. Biến động giá năng lượng có thể tác động đến kỳ vọng lạm phát và từ đó ảnh hưởng tới đường đi của lãi suất. Đây là yếu tố khiến thị trường vàng quốc tế có thể tiếp tục xuất hiện những phiên biến động mạnh.

PV/VOV.VN
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