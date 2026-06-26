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Giá vàng hôm nay 26/6: Vàng SJC tăng nhẹ, giao dịch ở mức 146,8 triệu đồng/lượng

Thứ Sáu, 09:11, 26/06/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay 26/6, vàng SJC được niêm yết ở mức 143,8 – 146,8 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ so với phiên liền trước. giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.023 USD/oz.

Mở cửa phiên giao dịch 26/6, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 143,8 triệu đồng/lượng; giá bán là 146,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 143,8– 146,8 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 26/6, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 143,7 – 146,7 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 143,8 – 146,8 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 26/6 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.023 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 26/6: 1 USD = 26.454 VND, giá vàng thế giới tương đương 128,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

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Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch chiều 25/6, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 143,2 - 146,2 ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 25/6, giá vàng nhẫn được SJC ổn định được niêm yết ở mức 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Chiều 25/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giảm nhẹ, giao dịch ở mức 3.978,9 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 25/6: 1 USD = 26.456 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 126,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

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Giá vàng thế giới thấp nhất 7 tháng qua: Đã chạm đáy hay chưa?

VOV.VN - Giá vàng thế giới rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce lần đầu tiên kể từ cuối năm ngoái, chạm vùng thấp nhất trong 7 tháng qua. Đà giảm mạnh so với đỉnh đầu năm khiến nhiều nhà đầu tư đặt ra câu hỏi, vàng đã tạo đáy hay chỉ là nhịp điều chỉnh ngắn hạn?

PV/VOV.VN
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