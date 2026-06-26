Giá vàng hôm nay 26/6: Vàng SJC tăng nhẹ, giao dịch ở mức 146,8 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch 26/6, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 143,8 triệu đồng/lượng; giá bán là 146,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 143,8– 146,8 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 26/6, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 143,7 – 146,7 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 143,8 – 146,8 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 26/6 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.023 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 26/6: 1 USD = 26.454 VND, giá vàng thế giới tương đương 128,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch chiều 25/6, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 143,2 - 146,2 ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 25/6, giá vàng nhẫn được SJC ổn định được niêm yết ở mức 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Chiều 25/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giảm nhẹ, giao dịch ở mức 3.978,9 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 25/6: 1 USD = 26.456 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 126,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.