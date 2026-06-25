Giá vàng thế giới thấp nhất 7 tháng qua: Đã chạm đáy hay chưa?

Vàng mất mốc 4.000 USD/ounce

Tại phiên giao dịch sáng 25/6 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay giảm xuống còn 3.982 USD/ounce, có thời điểm lùi sâu về 3.959 USD/ounce - mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025. Đây cũng là lần đầu tiên kim loại quý này đánh mất ngưỡng 4.000 USD/ounce sau nhiều tháng neo giữ.

So với đỉnh thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng đã giảm gần 1.600 USD/ounce, phản ánh áp lực bán ra mạnh mẽ trên thị trường quốc tế. Đáng chú ý, diễn biến này trùng với thời điểm đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, khi nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nâng lãi suất.

Theo dữ liệu từ công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang dự báo khả năng Fed tăng lãi suất ngay từ tháng 9 và có thể tiếp tục thắt chặt vào tháng 12. Điều này khiến vàng - tài sản không sinh lãi - trở nên kém hấp dẫn hơn trong ngắn hạn.

Ở thị trường trong nước, giá vàng sáng 25/6 cũng đồng loạt đi xuống. Vàng miếng SJC giảm, giá bán ra còn khoảng 146 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn tại các thương hiệu như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji… giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước, phổ biến quanh vùng 143 - 146 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận từ thị trường cho thấy tâm lý người dân đang phân hóa theo hai thái cực rõ rệt, phản ánh sự giằng co giữa kỳ vọng dài hạn và rủi ro ngắn hạn. Anh Trần Minh, một nhà đầu tư tại Hà Nội, cho rằng đà giảm nhanh của vàng mang tính “rũ bỏ” hơn là đảo chiều xu hướng: “Giá giảm mạnh khiến tôi bất ngờ nhưng nếu tiếp tục điều chỉnh, tôi sẽ cân nhắc mua vào vì về dài hạn vàng vẫn giữ vai trò tích trữ giá trị”.

Trái ngược, chị Lan - một nhà đầu tư khác - tỏ ra thận trọng khi đặt yếu tố chính sách tiền tệ lên hàng đầu: “Tôi chưa vội xuống tiền. Nếu Fed thực sự tăng lãi suất, áp lực lên vàng còn kéo dài và giá có thể chưa chạm đáy”. Sự dè dặt này cho thấy dòng tiền đang tạm thời đứng ngoài, chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường quốc tế.

Điều chỉnh sâu chưa làm thay đổi xu hướng dài hạn

Theo Kitco News, thị trường vàng đang gặp khó trong việc giữ vững ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng đợt điều chỉnh hiện tại không đồng nghĩa với việc kết thúc thị trường tăng giá dài hạn.

Ông Paul Williams, Giám đốc điều hành tại Solomon Global, nhận định: “Việc giá vàng giảm gần 30% so với mức cao kỷ lục hồi tháng 1 không phải là điều bất thường nếu nhìn vào các chu kỳ trước. Trong những năm 1970, vàng từng giảm khoảng 45% trước khi tăng vọt lên mức kỷ lục mới. Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, giá vàng cũng giảm khoảng 30% trước khi phục hồi mạnh và lập đỉnh vào năm 2011”.

Ông Paul Williams nhấn mạnh: “Những đợt điều chỉnh mạnh thường là một phần trong hành trình của nhà đầu tư vàng dài hạn. Câu hỏi quan trọng là các yếu tố nền tảng có thay đổi hay không. Theo tôi, câu trả lời là không”.

Dù chịu áp lực bán tháo khi thị trường tập trung vào chi phí cơ hội gia tăng và tín hiệu thắt chặt tiền tệ từ Fed, chuyên gia này cho biết giá vàng hiện vẫn cao hơn so với năm ngoái. “Ngay cả ở mức giá này, vàng cũng đã tăng gần 20% trong 12 tháng qua”, ông Paul Williams nói.

Theo phân tích, các yếu tố hỗ trợ vàng như nhu cầu mua vào của ngân hàng trung ương, bất ổn địa chính trị và mức nợ công cao vẫn chưa biến mất. Biến động ngắn hạn chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời, thay đổi kỳ vọng lãi suất và sức mạnh của đồng USD.

Ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc Tư vấn Công ty Chứng khoán SSI nhận định, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn tích lũy sau chuỗi tăng giá mạnh trước đó. Theo ông Thế, nhà đầu tư hiện duy trì tâm lý thận trọng khi chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn từ chính sách tiền tệ và định hướng lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn.

Đây là diễn biến thường thấy sau các nhịp tăng nóng khi thị trường cần thời gian hấp thụ lượng cung chốt lời và xác lập mặt bằng giá mới. Tuy nhiên, nếu các yếu tố hỗ trợ như nhu cầu trú ẩn, kỳ vọng giảm lãi suất hoặc dòng tiền đầu tư không được củng cố, giá vàng có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh sâu hơn trong ngắn hạn.

Giới phân tích cũng cảnh báo khả năng giá vàng tiếp tục giảm. Một số dự báo cho rằng kim loại quý có thể lùi về vùng 3.700 USD/ounce nếu áp lực từ chính sách tiền tệ tiếp tục gia tăng. Trong bối cảnh này, câu hỏi “giá vàng đã chạm đáy chưa” vẫn bỏ ngỏ, khi thị trường đang phụ thuộc lớn vào diễn biến lãi suất và sức mạnh của đồng USD trong thời gian tới.