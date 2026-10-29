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Giá vàng hôm nay 29/10: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Thứ Năm, 05:10, 29/10/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước, chính thức niêm yết về mức 139,7 – 142,7 triệu đồng/lượng trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động.

Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối ngày 28/10 ở mức 139,7 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 142,7 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 139,7 – 142,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước

Cuối ngày 28/10, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 135,5 – 139,5 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 137,6 – 141,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 28/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.050 USD/oz, tăng 1,09 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 28/10: 1 USD = 26.020 VND, giá vàng thế giới tương đương 126,96 triệu đồng/lượng, thấp hơn 15,74 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 28/10/2026.

Hai yếu tố tác động đến giá vàng

Thị trường vàng thế giới đang gặp bất lợi do những căng thẳng xoay quanh vấn đề eo biển Hormuz. Hoạt động trên thị trường nhà ở suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm không đủ khả năng lấn át những lo ngại về lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Fed hiện vẫn giữ im lặng trước cuộc họp chính sách vào ngày 28/10. Trước thềm quyết định chính sách của Fed, giới giao dịch sẽ đặc biệt nhạy cảm với những dấu hiệu cho thấy tình hình việc làm đang xấu đi và những thay đổi trong kỳ vọng lạm phát.

Các số liệu cho thấy, thị trường lao động và hoạt động kinh doanh suy yếu có thể làm giảm kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 12, qua đó hỗ trợ giá vàng thông qua việc kéo lợi suất trái phiếu xuống thấp hơn, khiến đồng USD suy yếu. Ngược lại, nếu áp lực giá cả vẫn dai dẳng, những yếu tố bất lợi từ chính sách tiền tệ hiện hành đối với vàng sẽ càng được củng cố.

Các chuyên gia dự báo giá vàng có thể tăng. Trong 7 tuần liên tiếp, giá vàng đều diễn biến theo mô hình tương tự. Áp lực bán gia tăng trong nửa đầu tuần, sau đó giá phục hồi từ giữa tuần. Dù lực bán mạnh lên trong 3 tuần gần đây, giá vàng vẫn giữ được vị thế trước ngưỡng kháng cự 4.200 USD/oz.

Việc USD suy yếu trong hai phiên cuối tuần là yếu tố hỗ trợ triển vọng giá vàng. Đợt phục hồi của kim loại quý cũng diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ giảm mạnh. Diễn biến này có thể phản ánh hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư, sau thời gian dòng vốn tập trung vào các doanh nghiệp lớn.

PV/VOV.VN
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