Giá vàng hôm nay 29/9: Vàng SJC giảm, bán ra 142,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC giảm tiếp 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, giao dịch chiều 28/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 139,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 142,4 triệu đồng/lượng, giảm tiếp 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch sáng 28/9. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 28/9, giá vàng SJC bán ra 142,4 triệu đồng/lượng

Chiều ngày 28/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 138,9 - 141,9 triệu đồng/lượng, cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng ở cùng cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Chiều ngày 28/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giảm, giao dịch quanh mức 4.156,9 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 28/9: 1 USD = 26.160 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 131,02 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,38 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng thế giới giảm sâu trong phiên 28/9 khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ gia tăng. Theo Kitco, đến 17h cùng ngày (giờ Việt Nam), vàng giao ngay còn 4.156,9 USD/oz.

Trading Economics ghi nhận vàng có thời điểm rơi xuống dưới 4.200 USD/ounce, mức thấp nhất trong 7 tuần. Thị trường chịu thêm sức ép khi đàm phán Mỹ - Iran liên quan đến eo biển Hormuz chưa đạt tiến triển. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu khiến giá năng lượng tăng, qua đó làm gia tăng quan ngại về lạm phát và khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục ở mức cao. Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cho rằng tăng trưởng kinh tế, thị trường lao động và những quan ngại về nợ chính phủ đang góp phần đẩy lợi suất dài hạn lên cao.

Theo chuyên gia Waleed Said của GivTrade, rủi ro ngắn hạn vẫn nghiêng về phía giảm khi lợi suất duy trì cao. Ông đưa vùng 4.000 USD/ounce vào tầm ngắm, trong khi một số nhà phân tích vẫn coi nhịp điều chỉnh hiện tại là cơ hội tích lũy cho triển vọng dài hạn.

Vàng theo truyền thống được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát và là khoản đầu tư an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng khi các nhà đầu tư chuyển sang các tài sản sinh lời.