English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng hôm nay 29/9: Vàng SJC giảm, bán ra 142,4 triệu đồng/lượng

Thứ Ba, 05:00, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch sáng 29/9, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 142,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 28/9. Trong khi đó giá vàng thế giới tiếp tục giảm, giao dịch quanh mức 4.156,9 USD/oz.

Giá vàng SJC giảm tiếp 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, giao dịch chiều 28/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 139,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 142,4 triệu đồng/lượng, giảm tiếp 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch sáng 28/9. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 29 9 vang sjc giam, ban ra 142,4 trieu dong luong hinh anh 1
Chiều 28/9, giá vàng SJC bán ra 142,4 triệu đồng/lượng

Chiều ngày 28/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 138,9 - 141,9 triệu đồng/lượng, cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng ở cùng cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Chiều ngày 28/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giảm, giao dịch quanh mức 4.156,9 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 28/9: 1 USD = 26.160 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 131,02 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,38 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng thế giới giảm sâu trong phiên 28/9 khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ gia tăng. Theo Kitco, đến 17h cùng ngày (giờ Việt Nam), vàng giao ngay còn 4.156,9 USD/oz.

Trading Economics ghi nhận vàng có thời điểm rơi xuống dưới 4.200 USD/ounce, mức thấp nhất trong 7 tuần. Thị trường chịu thêm sức ép khi đàm phán Mỹ - Iran liên quan đến eo biển Hormuz chưa đạt tiến triển. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu khiến giá năng lượng tăng, qua đó làm gia tăng quan ngại về lạm phát và khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục ở mức cao. Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cho rằng tăng trưởng kinh tế, thị trường lao động và những quan ngại về nợ chính phủ đang góp phần đẩy lợi suất dài hạn lên cao.

Theo chuyên gia Waleed Said của GivTrade, rủi ro ngắn hạn vẫn nghiêng về phía giảm khi lợi suất duy trì cao. Ông đưa vùng 4.000 USD/ounce vào tầm ngắm, trong khi một số nhà phân tích vẫn coi nhịp điều chỉnh hiện tại là cơ hội tích lũy cho triển vọng dài hạn.

Vàng theo truyền thống được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát và là khoản đầu tư an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng khi các nhà đầu tư chuyển sang các tài sản sinh lời. 

 

Lê Thanh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 28/9: Vàng SJC bán ra 143,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 28/9: Vàng SJC bán ra 143,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 28/9, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,4 triệu đồng/lượng mua vào và 143,4 triệu đồng/lượng bán ra, trong khi giá vàng thế giới giảm, giao dịch ở mức 4.213,9 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 28/9: Vàng SJC bán ra 143,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 28/9: Vàng SJC bán ra 143,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 28/9, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,4 triệu đồng/lượng mua vào và 143,4 triệu đồng/lượng bán ra, trong khi giá vàng thế giới giảm, giao dịch ở mức 4.213,9 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 27/9: Giá vàng trong nước neo ở mức 144,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 27/9: Giá vàng trong nước neo ở mức 144,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC trong nước ổn định, niêm yết giá ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 27/9: Giá vàng trong nước neo ở mức 144,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 27/9: Giá vàng trong nước neo ở mức 144,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC trong nước ổn định, niêm yết giá ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 26/9: Giá vàng SJC bán ra 144,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 26/9: Giá vàng SJC bán ra 144,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 26/9, giá vàng SJC trong nước không có nhiều biến động, niêm yết giá mua vào ở ở mức 141,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 144,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 26/9: Giá vàng SJC bán ra 144,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 26/9: Giá vàng SJC bán ra 144,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 26/9, giá vàng SJC trong nước không có nhiều biến động, niêm yết giá mua vào ở ở mức 141,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 144,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC giao dịch ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC giao dịch ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (25/9), giá vàng SJC được niêm yết ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco là 4.289,6 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC giao dịch ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC giao dịch ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (25/9), giá vàng SJC được niêm yết ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco là 4.289,6 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 24/9: Giá vàng SJC bán ra 144,9 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 24/9: Giá vàng SJC bán ra 144,9 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 24/9, giá vàng SJC giao dịch ở mức 141,9 – 144,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, hiện giao dịch ở mức 4.275,2 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 24/9: Giá vàng SJC bán ra 144,9 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 24/9: Giá vàng SJC bán ra 144,9 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 24/9, giá vàng SJC giao dịch ở mức 141,9 – 144,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, hiện giao dịch ở mức 4.275,2 USD/oz.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá