Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC giao dịch ở mức 148,7 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 31/8, Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 14,56 - 14,86 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) giảm 140.000 đồng/chỉ so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng Ancarat đang là 300.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,83 - 5,95 triệu đồng/set, tăng 140.000 đồng/set ở chiều mua vào và giữ giảm 130.000 đồng/set ở chiều bán ra.

Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 145,7 triệu đồng/lượng; giá bán là 148,7 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 145,7– 149,7 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 31/8, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 145,2 – 148,2 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 145 – 149 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 31/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.443,8 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 31/8: 1 USD = 26.260 VND, giá vàng thế giới tương đương 140,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 8,3 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng hôm nay, SJC đi ngang ở 148,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch ngày 31/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào 145,7 triệu đồng/lượng; giá bán 148,7 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên liền trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự với vàng SJC, giá vàng tại Tập đoàn DOJI thời điểm trước phiên 31/8 niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng, không thay đổi giá bán ra so với phiên hôm trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thị trường trong nước đi ngang so với hôm trước

Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng ở Hà Nội cuối ngày 30/8 cũng không có biến động so với phiên sáng. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết mua vào - bán ra ở 145,7-149,7 triệu đồng/lượng, ngang mức giá so với cuối phiên 29/8.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cuối ngày 30/8 niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 145,2-148,2 triệu đồng/lượng, giữ giá mua vào, bán ra so với cuối phiên 29/8. Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua bán vàng nhẫn tròn trơn 145,3-149,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trước tuần giao dịch mới. Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay còn ở mức 4.456 USD/oz, tăng 2 USD/oz so với chốt phiên cuối tuần. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 30/8: 1 USD = 26.260 VND, sau khi trừ các khoản thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 140,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn 7,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra thời điểm cuối ngày 30/8.

Giá vàng sụt giảm, mất một số vùng hỗ trợ quan trọng

Thị trường vàng vừa trải qua một tuần biến động mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch tuần, giá vàng thế giới giảm khoảng 148 USD so với 1 tuần trước. Kim loại quý từng tăng lên vùng cao nhất khoảng 3 tháng, song nhanh chóng đảo chiều sau khi những tín hiệu cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ xuất hiện.

Áp lực đối với vàng gia tăng khi thị trường nâng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Sau thông điệp của Chủ tịch Kevin Warsh tại Jackson Hole, kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất trong tháng 9 tăng trở lại. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vì vậy cũng đi lên, gây bất lợi cho vàng - tài sản không mang lại lãi suất.

48% chuyên gia phố Wall nhận định giá vàng tăng trong tuần này

Về kỹ thuật, cú giảm cuối tuần khiến giá vàng đánh mất một số vùng hỗ trợ quan trọng. Điều này có thể khiến thị trường thận trọng hơn trong ngắn hạn. Nếu lực bán tiếp tục chiếm ưu thế, vùng quanh 4.435 USD/oz sẽ là mốc đáng chú ý. Việc giá vàng xuyên thủng khu vực này có thể khiến áp lực điều chỉnh gia tăng. Ngược lại, vàng cần phục hồi qua các vùng kháng cự phía trên để củng cố khả năng quay lại xu hướng tăng.

Dù vậy, tâm lý của giới phân tích đối với triển vọng tuần tới chưa hoàn toàn chuyển sang tiêu cực. Trong cuộc khảo sát mới nhất của một trang chuyên về kim loại quý với 21 chuyên gia Phố Wall, 10 người, tương đương 48%, dự báo giá vàng tăng; 6 người, chiếm 29%, cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm; 5 người còn lại nhận định thị trường có thể đi ngang.

Nhà đầu tư cá nhân cũng nghiêng về kịch bản phục hồi. Trong 207 người tham gia khảo sát, 59% kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới, 21% dự báo giảm và 20% cho rằng giá sẽ đi ngang.