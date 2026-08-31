English
/ GIÁ VÀNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC giao dịch ở mức 148,7 triệu đồng/lượng

Thứ Hai, 05:10, 31/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng SJC được niêm yết ở mức 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.443,8 USD/oz.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 31/8, Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 14,56 - 14,86 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) giảm 140.000 đồng/chỉ so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng Ancarat đang là 300.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,83 - 5,95 triệu đồng/set, tăng 140.000 đồng/set ở chiều mua vào và giữ giảm 130.000 đồng/set ở chiều bán ra.

gia vang hom nay 31 8 vang sjc giao dich o muc 148,7 trieu dong luong hinh anh 1

Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 145,7 triệu đồng/lượng; giá bán là 148,7 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 145,7– 149,7 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 31/8, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 145,2 – 148,2 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 145 – 149 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 31/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.443,8 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 31/8: 1 USD = 26.260 VND, giá vàng thế giới tương đương 140,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 8,3 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng hôm nay, SJC đi ngang ở 148,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch ngày 31/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào 145,7 triệu đồng/lượng; giá bán 148,7 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên liền trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự với vàng SJC, giá vàng tại Tập đoàn DOJI thời điểm trước phiên 31/8 niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng, không thay đổi giá bán ra so với phiên hôm trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 31 8 vang sjc giao dich o muc 148,7 trieu dong luong hinh anh 2
Giá vàng hôm nay thị trường trong nước đi ngang so với hôm trước

Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng ở Hà Nội cuối ngày 30/8 cũng không có biến động so với phiên sáng. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết mua vào - bán ra ở 145,7-149,7 triệu đồng/lượng, ngang mức giá so với cuối phiên 29/8.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cuối ngày 30/8 niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 145,2-148,2 triệu đồng/lượng, giữ giá mua vào, bán ra so với cuối phiên 29/8. Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua bán vàng nhẫn tròn trơn 145,3-149,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trước tuần giao dịch mới. Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay còn ở mức 4.456 USD/oz, tăng 2 USD/oz so với chốt phiên cuối tuần. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 30/8: 1 USD = 26.260 VND, sau khi trừ các khoản thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 140,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn 7,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra thời điểm cuối ngày 30/8.

Giá vàng sụt giảm, mất một số vùng hỗ trợ quan trọng

Thị trường vàng vừa trải qua một tuần biến động mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch tuần, giá vàng thế giới giảm khoảng 148 USD so với 1 tuần trước. Kim loại quý từng tăng lên vùng cao nhất khoảng 3 tháng, song nhanh chóng đảo chiều sau khi những tín hiệu cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ xuất hiện.

Áp lực đối với vàng gia tăng khi thị trường nâng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Sau thông điệp của Chủ tịch Kevin Warsh tại Jackson Hole, kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất trong tháng 9 tăng trở lại. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vì vậy cũng đi lên, gây bất lợi cho vàng - tài sản không mang lại lãi suất.

gia vang hom nay 31 8 vang sjc giao dich o muc 148,7 trieu dong luong hinh anh 3
48% chuyên gia phố Wall nhận định giá vàng tăng trong tuần này

Về kỹ thuật, cú giảm cuối tuần khiến giá vàng đánh mất một số vùng hỗ trợ quan trọng. Điều này có thể khiến thị trường thận trọng hơn trong ngắn hạn. Nếu lực bán tiếp tục chiếm ưu thế, vùng quanh 4.435 USD/oz sẽ là mốc đáng chú ý. Việc giá vàng xuyên thủng khu vực này có thể khiến áp lực điều chỉnh gia tăng. Ngược lại, vàng cần phục hồi qua các vùng kháng cự phía trên để củng cố khả năng quay lại xu hướng tăng.

Dù vậy, tâm lý của giới phân tích đối với triển vọng tuần tới chưa hoàn toàn chuyển sang tiêu cực. Trong cuộc khảo sát mới nhất của một trang chuyên về kim loại quý với 21 chuyên gia Phố Wall, 10 người, tương đương 48%, dự báo giá vàng tăng; 6 người, chiếm 29%, cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm; 5 người còn lại nhận định thị trường có thể đi ngang.

Nhà đầu tư cá nhân cũng nghiêng về kịch bản phục hồi. Trong 207 người tham gia khảo sát, 59% kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới, 21% dự báo giảm và 20% cho rằng giá sẽ đi ngang.

gia_vang3.jpg

Vàng thế giới vượt 4.500 USD, vàng trong nước đang bán thấp hơn giá vốn?

VOV.VN - Sáng 20/8 giá vàng thế giới chạm mốc 4.501 USD/oz, nếu tính đúng theo chênh lệch tỷ giá thị trường và các loại phí, thuế, giá vàng trong nước đang bán lỗ so với giá vàng thế giới. Để làm rõ nghịch lý này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc tư vấn Công ty chứng khoán SSI.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 30/8: Vàng trong nước và thế giới cùng giảm
Giá vàng hôm nay 30/8: Vàng trong nước và thế giới cùng giảm

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch 30/8, giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh. Giá vàng trong nước cũng đồng loạt giảm.

Giá vàng hôm nay 30/8: Vàng trong nước và thế giới cùng giảm

Giá vàng hôm nay 30/8: Vàng trong nước và thế giới cùng giảm

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch 30/8, giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh. Giá vàng trong nước cũng đồng loạt giảm.

Giá vàng hôm nay 29/8: SJC, DOJI giao dịch ở mức 147,2-150,2 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 29/8: SJC, DOJI giao dịch ở mức 147,2-150,2 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 29/8, giá vàng SJC và DOJI ổn định giao dịch mức 147,2 - 150,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 29/8: SJC, DOJI giao dịch ở mức 147,2-150,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 29/8: SJC, DOJI giao dịch ở mức 147,2-150,2 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 29/8, giá vàng SJC và DOJI ổn định giao dịch mức 147,2 - 150,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 28/8: Giá vàng SJC giảm, bán ra 149,7 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 28/8: Giá vàng SJC giảm, bán ra 149,7 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 28/8 giá vàng SJC giảm, giao dịch mức 146,7 – 149,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn đà giảm, giao dịch ở mức 4.576,8 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 28/8: Giá vàng SJC giảm, bán ra 149,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 28/8: Giá vàng SJC giảm, bán ra 149,7 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 28/8 giá vàng SJC giảm, giao dịch mức 146,7 – 149,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn đà giảm, giao dịch ở mức 4.576,8 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 27/8: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 27/8: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (27/8), giá vàng SJC trong nước tiếp tục giảm 300.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 147 - 150 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới thu hẹp về mức 3,63 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 27/8: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 27/8: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (27/8), giá vàng SJC trong nước tiếp tục giảm 300.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 147 - 150 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới thu hẹp về mức 3,63 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 26/8: Giá vàng SJC bán ra ở mức 150,6 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 26/8: Giá vàng SJC bán ra ở mức 150,6 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên ngày 26/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng SJC ổn định so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 147,6 – 150,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng hôm nay 26/8: Giá vàng SJC bán ra ở mức 150,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 26/8: Giá vàng SJC bán ra ở mức 150,6 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên ngày 26/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng SJC ổn định so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 147,6 – 150,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá