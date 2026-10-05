Giá vàng hôm nay 5/10: Giá vàng SJC và thế giới đi ngang

Giá vàng SJC ổn định ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào - bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, giá không đổi ở cả chiều mua vào - bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 4/10. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC ổn định ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Chiều 4/10, tại thị trường Hà Nội, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn ổn định so với chốt phiên liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng, giá không đổi ở cả chiều mua vào - bán ra so với sáng cùng ngày.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, giá không đổi ở cả chiều mua vào - bán ra so với sáng 4/10.

Giá vàng thế giới chốt tuần ở mức 4.139,1 USD/oz

Giá vàng hôm nay 4/10: Giá vàng SJC ổn định ở mức 143,5 triệu đồng/lượng VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC giữ ổn định ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng SJC hiện cao hơn 13 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

Cuối giờ chiều 4/10 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế, trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.139,1 USD/oz, không thay đổi so với sáng cùng ngày.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 4/10: 1 USD = 26.170 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 130,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Theo khảo sát Kitco được nêu trong dữ liệu thị trường, 46% chuyên gia Phố Wall dự báo vàng tiếp tục giảm, trong khi chỉ 23% kỳ vọng giá tăng. Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, tỷ lệ dự báo giá đi lên còn 47%, cho thấy tâm lý thị trường đã thận trọng hơn đáng kể.

Với vàng thế giới đang kiểm định vùng 4.100 USD/ounce, diễn biến trong tuần tới sẽ tiếp tục có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường trong nước. Nếu giá quốc tế tiếp tục suy yếu, vàng miếng và vàng nhẫn trong nước có thể chịu thêm áp lực điều chỉnh. Ngược lại, nếu vàng thế giới lấy lại được các vùng hỗ trợ quan trọng, thị trường trong nước có thể xuất hiện thêm những nhịp hồi.