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Giá vàng hôm nay 5/9: Vàng thế giới tuột khỏi mốc 4.500 USD/oz

Thứ Bảy, 05:00, 05/09/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch ngày 5/9, giá vàng thế giới 4.468,7 USD/oz. Vàng SJC và DOJI cùng niêm yết 145,6-148,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng.

Giá vàng SJC có giá 148,6 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 145,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 148,6 triệu đồng/lượng giảm so với phiên sáng 4/9. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 145,6-148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 5 9 vang the gioi tuot khoi moc 4.500 usd oz hinh anh 1

Chiều 4/9, giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 146,5-150,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 4 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 4/9, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI tăng nhẹ so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 146,5-150,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu cũng có giá 146,5-150,5 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 4/9 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới giảm 8,8 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.468,7 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 5/9: 1 USD= 26.285 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 141,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 7,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng thế giới giao ngay có giá 4.468,7USD/ounce

Theo Kitco News, giá vàng giao ngay tăng mạnh vào cuối phiên giao dịch chiều thứ Năm tại Mỹ, khi những bình luận về lãi suất bớt cứng rắn hơn của Thống đốc Fed Christopher Waller kéo lãi suất trái phiếu kho bạc xuống thấp hơn, làm suy yếu đồng USD và tạo điều kiện cho kim loại quý tiếp tục đà phục hồi của ngày thứ Tư. Tại thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức  4.468,7USD/ounce.

gia vang hom nay 5 9 vang the gioi tuot khoi moc 4.500 usd oz hinh anh 2

Giá kim loại quý tăng mạnh không phải vì vấn đề lạm phát biến mất, mà là do cú sốc lợi suất tạm lắng. Giá vàng bật tăng từ mức thấp 4.281,70 USD hôm thứ Tư, giao dịch ở mức cao nhất là 4.511,70 USD và quay trở lại vùng điều chỉnh 4.489,87 đến 4.538,77 USD được chỉ ra trong phân tích kỹ thuật mới nhất.

Ông Adrian Day Asset Management cho rằng, phản ứng của vàng trước sự can thiệp của chính phủ Mỹ là điều có thể dự đoán được, nhưng giống như tác động lên thị trường tiền tệ, nó chỉ diễn ra trong thời gian tương đối ngắn.

“Với vàng, chúng ta đã chứng kiến ​​một đợt tăng giá, một lần nữa, được thúc đẩy bởi hai sự can thiệp này. Nhưng việc giá giảm trở lại sau đó không có gì đáng ngạc nhiên”, ông Day nói.

Ánh Phương/VOV.VN
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