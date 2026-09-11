Giá xăng dầu hôm nay 11/9: Giá dầu Brent giữ trên mốc 100 USD/thùng

Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá dầu hôm nay, cập nhật chiều 10/9, giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 40 cent (tương đương 0,4%) lên mức 101,61 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 49 cent (tương đương 0,51%) lên mức 96,54 USD/thùng.

Giá dầu Brent đã tăng vọt gần 30% so với mức thấp ghi nhận vào đầu tháng 8, do thỏa thuận dài hạn về việc chấm dứt các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran đã không thành hiện thực và giao tranh lại bùng phát vào cuối tháng đó.

Giá dầu Brent giữ trên mốc 100 USD/thùng do căng thẳng tại eo biển Hormuz. Ảnh Reuters.

"Đà tăng giá gần đây cho thấy rõ quan điểm của thị trường: Cuộc xung đột này sẽ kéo dài hơn so với dự báo cách đây một tháng. Nếu nguồn cung và hoạt động xuất khẩu dầu bị sụt giảm, cán cân cung-cầu dầu mỏ sẽ tiếp tục thắt chặt và giá dầu vẫn duy trì ở mức cao," chuyên gia phân tích John Evans của PVM nhận định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Mỹ có thể tấn công khu vực Núi Pickaxe của Iran, đồng thời kêu gọi Tehran cần thận trọng và cho rằng cuộc chiến nhiều khả năng sẽ kéo dài qua cả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng từ chiều 10/9

Giá xăng dầu hôm nay (10/9) mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00. Giá xăng E10RON95-V tăng 960 đồng/lít, giá bán mới là 25.530 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 960 đồng/lít, giá bán là 24.230 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.260 đồng lít, giá bán mới là 23.740 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 10/9 tăng 740 đồng/lít, giá bán mới là 28.480 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 1.640 đồng/lít, giá bán là 28.370 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này cũng tăng 5.110 đồng/kg, giá bán mới là 18.150 đồng/kg.

Chi Quỹ Bình ổn giá với xăng sinh học 500 đồng/lít

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng dầu. Đồng thời, chỉ chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng sinh học 500 đồng/lít.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 3/9 và kỳ điều hành ngày 10/9 là 127,886 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 10,860 USD/thùng, tương đương tăng 9,28%); 132,166 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 11,148 USD/thùng, tương đương tăng 9,21%); 161,030 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 6,330 USD/thùng, tương đương tăng 4,09%); 607,654 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 21,592 USD/tấn, tương đương tăng 3,68%).