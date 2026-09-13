English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Giá dầu thế giới giảm

Chủ Nhật, 05:00, 13/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu WTI ở mức 100,05 USD/thùng, giảm 2,43 USD/thùng (tương đương 2,37%), còn giá dầu Brent của Mỹ ở ngưỡng 104,61 USD/thùng, giảm 3,02 USD/thùng (tương đương 2,81%).

Giá dầu thế giới giảm

Chiều tối 12/9 (theo giờ Việt Nam), theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu WTI đứng ở mức 100,05 USD/thùng, giảm 2,43 USD/thùng (tương đương 2,37%), còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 104,61 USD/thùng, giảm 3,02 USD/thùng (tương đương 2,81%).

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Mỹ và Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

gia xang dau hom nay 13 9 gia dau the gioi giam hinh anh 1
Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Giá dầu thế giới giảm

Tuy nhiên, rủi ro đối với hoạt động vận tải dầu vẫn ở mức cao. Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz giảm xuống còn 7 tàu trong ngày 11/9, thấp hơn mức trung bình 10 ngày là 15 tàu. Tuyến hàng hải này trước khi chiến tranh Iran nổ ra đảm nhận khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Trong khi đó, giá dầu diesel bình quân tại Mỹ lần đầu vượt 6 USD/gallon, do tác động đồng thời từ gián đoạn nguồn cung liên quan đến chiến tranh Iran và các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo nguồn cung dầu toàn cầu năm 2026 có thể thiếu hụt sâu hơn dự báo trước đó, khi dòng chảy dầu khí tại khu vực Vùng Vịnh khó trở lại bình thường trước năm 2027.

Giá xăng E10RON95-V hiện ở mức 25.530 đồng/lít

Theo kỳ điều hành từ 15h ngày 10/9 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ xăng dầu hiện được áp dụng ở mức 25.530 đồng/lít đối với xăng E10RON95-V; E10RON95-III là 24.230 đồng/lít và E5RON92 ở mức 23.740 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S được bán với giá 28.480 đồng/lít, dầu hỏa 28.370 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 18.150 đồng/kg.

Chi Quỹ Bình ổn giá với xăng sinh học 500 đồng/lít

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng dầu. Đồng thời, chỉ chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng sinh học 500 đồng/lít.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 3/9 và kỳ điều hành ngày 10/9 là 127,886 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 10,860 USD/thùng, tương đương tăng 9,28%); 132,166 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 11,148 USD/thùng, tương đương tăng 9,21%); 161,030 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 6,330 USD/thùng, tương đương tăng 4,09%); 607,654 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 21,592 USD/tấn, tương đương tăng 3,68%).

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 12/9: Giá dầu thế giới giảm
Giá xăng dầu hôm nay 12/9: Giá dầu thế giới giảm

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (12/9 - theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI giảm về mức 100,05 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ hạ xuống còn 104,61 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 12/9: Giá dầu thế giới giảm

Giá xăng dầu hôm nay 12/9: Giá dầu thế giới giảm

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (12/9 - theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI giảm về mức 100,05 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ hạ xuống còn 104,61 USD/thùng.

Giá xăng dầu ngày 11/9: Giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng
Giá xăng dầu ngày 11/9: Giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu tăng trong phiên 11/9, đưa cả hai loại dầu chủ chốt hướng tới mức giá trên 100 USD/thùng, trong bối cảnh các cuộc tấn công gia tăng trên những tuyến vận chuyển quan trọng tại Trung Đông.

Giá xăng dầu ngày 11/9: Giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng

Giá xăng dầu ngày 11/9: Giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu tăng trong phiên 11/9, đưa cả hai loại dầu chủ chốt hướng tới mức giá trên 100 USD/thùng, trong bối cảnh các cuộc tấn công gia tăng trên những tuyến vận chuyển quan trọng tại Trung Đông.

Giá xăng dầu hôm nay 10/9: Giá xăng trong nước 25.530 đồng/lít
Giá xăng dầu hôm nay 10/9: Giá xăng trong nước 25.530 đồng/lít

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 10/9, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành ngày 3/9, giá xăng cao nhất đã lên 25.530 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 10/9: Giá xăng trong nước 25.530 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 10/9: Giá xăng trong nước 25.530 đồng/lít

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 10/9, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành ngày 3/9, giá xăng cao nhất đã lên 25.530 đồng/lít

Giá xăng dầu ngày 10/9: Giá dầu Brent lên cao nhất kể từ tháng 5/2026
Giá xăng dầu ngày 10/9: Giá dầu Brent lên cao nhất kể từ tháng 5/2026

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (10/9 - theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng, lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 5/2026, sau khi Iran và Mỹ tấn công các tàu chở dầu, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông.

Giá xăng dầu ngày 10/9: Giá dầu Brent lên cao nhất kể từ tháng 5/2026

Giá xăng dầu ngày 10/9: Giá dầu Brent lên cao nhất kể từ tháng 5/2026

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (10/9 - theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng, lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 5/2026, sau khi Iran và Mỹ tấn công các tàu chở dầu, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông.

Giá xăng dầu sáng 9/9: Giá dầu tăng khi Iran phóng tên lửa vào Jordan
Giá xăng dầu sáng 9/9: Giá dầu tăng khi Iran phóng tên lửa vào Jordan

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, sáng 9/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu tăng phiên thứ tư liên tiếp, sau khi Iran thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang.

Giá xăng dầu sáng 9/9: Giá dầu tăng khi Iran phóng tên lửa vào Jordan

Giá xăng dầu sáng 9/9: Giá dầu tăng khi Iran phóng tên lửa vào Jordan

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, sáng 9/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu tăng phiên thứ tư liên tiếp, sau khi Iran thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá