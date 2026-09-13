Giá dầu thế giới giảm

Chiều tối 12/9 (theo giờ Việt Nam), theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu WTI đứng ở mức 100,05 USD/thùng, giảm 2,43 USD/thùng (tương đương 2,37%), còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 104,61 USD/thùng, giảm 3,02 USD/thùng (tương đương 2,81%).

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Mỹ và Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Giá dầu thế giới giảm

Tuy nhiên, rủi ro đối với hoạt động vận tải dầu vẫn ở mức cao. Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz giảm xuống còn 7 tàu trong ngày 11/9, thấp hơn mức trung bình 10 ngày là 15 tàu. Tuyến hàng hải này trước khi chiến tranh Iran nổ ra đảm nhận khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Trong khi đó, giá dầu diesel bình quân tại Mỹ lần đầu vượt 6 USD/gallon, do tác động đồng thời từ gián đoạn nguồn cung liên quan đến chiến tranh Iran và các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo nguồn cung dầu toàn cầu năm 2026 có thể thiếu hụt sâu hơn dự báo trước đó, khi dòng chảy dầu khí tại khu vực Vùng Vịnh khó trở lại bình thường trước năm 2027.

Giá xăng E10RON95-V hiện ở mức 25.530 đồng/lít

Theo kỳ điều hành từ 15h ngày 10/9 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ xăng dầu hiện được áp dụng ở mức 25.530 đồng/lít đối với xăng E10RON95-V; E10RON95-III là 24.230 đồng/lít và E5RON92 ở mức 23.740 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S được bán với giá 28.480 đồng/lít, dầu hỏa 28.370 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 18.150 đồng/kg.

Chi Quỹ Bình ổn giá với xăng sinh học 500 đồng/lít

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng dầu. Đồng thời, chỉ chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng sinh học 500 đồng/lít.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 3/9 và kỳ điều hành ngày 10/9 là 127,886 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 10,860 USD/thùng, tương đương tăng 9,28%); 132,166 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 11,148 USD/thùng, tương đương tăng 9,21%); 161,030 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 6,330 USD/thùng, tương đương tăng 4,09%); 607,654 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 21,592 USD/tấn, tương đương tăng 3,68%).