Giá xăng dầu hôm nay 14/5: Giá dầu đi ngang chờ tín hiệu từ Mỹ - Trung

Thứ Năm, 05:00, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 13/5, giá dầu hầu như không thay đổi khi các nhà đầu tư theo dõi tình hình ngừng bắn ở Trung Đông và chờ đợi hội nghị thượng đỉnh quan trọng tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 23 cent, tương đương 0,2%, lên 108,00 USD/thùng. Giá dầu WTI giao kỳ hạn của Mỹ giảm 10 cent, tương đương 0,1%, xuống còn 102,08 USD/thùng.

Cả hai chỉ số chuẩn đều dao động quanh mức 100 USD/thùng kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu vào cuối tháng Hai, sau đó Tehran đã đóng cửa eo biển Hormuz quan trọng.

Giá xăng dầu chờ tín hiệu từ Mỹ - Trung

"Thị trường vẫn rất nhạy cảm với mọi thông tin cập nhật từ khu vực, điều đó có nghĩa là những biến động mạnh có thể sẽ tiếp diễn. Bất kỳ sự leo thang nào nữa hoặc mối đe dọa trực tiếp nào đối với nguồn cung đều có thể nhanh chóng khôi phục đà tăng mạnh của cả dầu Brent và WTI", Priyanka Sachdeva, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Phillip Nova cho biết.

Để hỗ trợ giá dầu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết nguồn cung dầu toàn cầu sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu trong năm nay do chiến tranh gây thiệt hại nặng nề cho sản lượng dầu ở Trung Đông.

"Báo cáo thị trường dầu mỏ mới nhất của IEA đã cho thấy mức độ gián đoạn nghiêm trọng với sự sụt giảm lớn về lượng tồn kho dầu trong hai tháng qua", nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết.

Giá xăng dầu hôm nay 13/5: Giá dầu Brent giảm còn 106,95 USD/thùng

VOV.VN - Ngày 13/5, giá dầu giảm sau ba phiên tăng liên tiếp, khi các nhà đầu tư chờ đợi diễn biến xung quanh lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến với Iran và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường tới Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh quan trọng với Chủ tịch Xi Jinping.

 

PV/VOV.VN
Giá xăng dầu hôm nay 12/5: Giá dầu Brent tăng lên 104,51 USD/thùng

VOV.VN - Giá dầu WTI đứng ở mức 97,44 USD/thùng, tăng 2,02 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 103,75 USD/thùng, tăng 2,46 USD/thùng.

Không dự trữ xăng dầu bắt buộc, 2 doanh nghiệp đầu mối bị xử phạt 320 triệu đồng

VOV.VN - Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp và Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh không đáp ứng yêu cầu dự trữ xăng dầu bắt buộc theo quy định bị xử phạt tổng cộng 320 triệu đồng.

TP.HCM sẽ điều hành xăng dầu theo kịch bản mới

VOV.VN - 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế TP.HCM tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực. Mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục tăng ở mức 2 con số. Chỉ số giá tiêu dùng(CPI) bình quân 4 tháng là 3,9% thấp hơn mức bình quân của cả nước.

Ấn Độ giữ giá xăng dầu thấp, doanh nghiệp bán lẻ chịu áp lực thua lỗ

VOV.VN - Các doanh nghiệp bán lẻ nhiên liệu dầu tại Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng thua lỗ do phải duy trì giá bán xăng và dầu diesel thấp hơn giá thị trường, trong bối cảnh Chính phủ ưu tiên ổn định chi phí sinh hoạt cho người dân.

