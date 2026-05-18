Giá xăng dầu hôm nay 18/5: Giá dầu thế giới duy trì đà tăng nhẹ

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Ngày 17/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI đứng ở mức 105,4 USD/thùng, tăng 4,25 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 109,3 USD/thùng, tăng 3,54 USD/thùng.

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giới phân tích cho rằng, thị trường vẫn đang theo dõi sát diễn biến xung đột, trong bối cảnh rủi ro nguồn cung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước từ 15h00’ ngày 14/5. Giá bán lẻ hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 7/5.

Cụ thể, giá xăng RON95-III giảm 280 đồng/lít, giá bán là 24.070 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng lít, giá bán mới là 23.130 đồng/lít; Xăng E10 giảm 280 đồng/lít, giá bán mới là 23.450 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 14/5 giảm 270 đồng/lít, giá bán mới là 27.220 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 2.740 đồng/lít, giá bán là 27.710 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 590 đồng/lít, giá bán mới là 20.580 đồng/kg.

Kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 14/5, liên Bộ Công Thương – Tài chính cũng quyết định không trích lập, cũng như không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.