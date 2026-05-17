Giá xăng dầu hôm nay 17/5: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Ngày 17/5, giá dầu WTI đứng ở mức 105,4 USD/thùng, tăng 4,25 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 109,3 USD/thùng, tăng 3,54 USD/thùng.

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giới phân tích cho rằng, thị trường vẫn đang theo dõi sát diễn biến xung đột, trong bối cảnh rủi ro nguồn cung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá dầu Brent đã tăng 7,84% và WTI tăng 10,48% trong tuần qua - Ảnh minh họa: wti

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm

Liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước từ 15h00’ ngày 14/5. Giá bán lẻ hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 7/5.

Cụ thể, giá xăng RON95-III giảm 280 đồng/lít, giá bán là 24.070 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng lít, giá bán mới là 23.130 đồng/lít; Xăng E10 giảm 280 đồng/lít, giá bán mới là 23.450 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 14/5 giảm 270 đồng/lít, giá bán mới là 27.220 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 2.740 đồng/lít, giá bán là 27.710 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 590 đồng/lít, giá bán mới là 20.580 đồng/kg.

Kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 14/5, liên Bộ Công Thương – Tài chính cũng quyết định không trích lập, cũng như không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Giá dầu đã tăng hơn 3%, sau khi những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Iran, làm giảm thêm hy vọng về một thỏa thuận chấm dứt các vụ tấn công và bắt giữ tàu thuyền quanh eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent kỳ hạn chốt ở mức 109,26 USD/thùng, tăng 3,54 USD/thùng, tương đương tăng 3,35%. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ kết thúc giao dịch ở mức 105,42 USD/thùng, tăng 4,25 USD/thùng, tương đương 4,2%. Trong tuần qua, giá dầu Brent đã tăng 7,84% và WTI tăng 10,48%, do sự không chắc chắn về thỏa thuận ngừng bắn mong manh trong cuộc chiến giữa Mỹ với Iran.

Bộ trưởng Dầu mỏ mới của Iraq Basim Mohammed cho biết tại một cuộc họp báo hôm 16/5, Iraq đã xuất khẩu 10 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz trong tháng 4, giảm so với khoảng 93 triệu thùng mỗi tháng trước chiến tranh Iran.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz do chiến tranh với Iran đã làm giảm xuất khẩu dầu mỏ từ Saudi Arabia, UAE, Kuwait và Iraq đã đẩy giá dầu tăng mạnh. Hiện tại, Iraq đang sản xuất 1,4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Xuất khẩu dầu thô của Iraq thông qua đường ống dẫn dầu Kirkuk – Ceyhan cũng đã được nối lại vào tháng 3, sau khi Baghdad và Chính phủ Khu vực Kurdistan đạt được thỏa thuận về việc khôi phục dòng chảy.

Ông Mohammed còn cho biết thêm, Baghdad cũng đang đàm phán với Ankara về một thỏa thuận hợp tác mới, bao gồm các dự án thượng nguồn và hạ nguồn, mở rộng thỏa thuận trước đó chỉ giới hạn ở xuất khẩu dầu thô.

Iraq cũng đang có kế hoạch tham gia đối thoại với OPEC, để tăng cường sản lượng và năng lực xuất khẩu của nước này, đặt mục tiêu đạt công suất sản xuất 5 triệu thùng mỗi ngày thông qua cuộc đối thoại này.

Giá bán xăng dầu niêm yết tại Petrolimex

