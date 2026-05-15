Giá xăng dầu hôm nay 15/5: Giá dầu Brent tiếp tục tăng lên mức 106,32 USD/thùng

Giá dầu Brent tiếp tục tăng trước nhiều lo ngại

Theo Reuters, sáng 15/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu tăng khi thị trường vẫn lo ngại về các vụ tấn công và bắt giữ tàu thuyền bất chấp việc Iran tuyên bố khoảng 30 tàu đã đi qua eo biển Hormuz, trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị cho ngày làm việc thứ hai tại Bắc Kinh.

Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng 60 cent, tương đương 0,57%, lên 106,32 USD/thùng vào lúc 1h GMT, trong khi giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn của Mỹ tăng 54 cent, tương đương 0,53%, lên 101,71 USD/thùng.

Yang An, nhà phân tích tại Haitong Futures cho biết, yếu tố chính thúc đẩy giá dầu vẫn là nguồn cung khan hiếm. "Giá dầu đã biến động nhiều lần ngày hôm qua (14/5) nhưng vẫn đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày. Việc các tàu thuyền đi qua eo biển đã phần nào xoa dịu những lo ngại trên thị trường, nhưng vẫn chưa đủ để thay đổi xu hướng mạnh mẽ do nguồn cung khan hiếm gây ra" – ông Yang An cho biết thêm.

Theo Reuters, giá dầu ổn định trong bối cảnh thị trường chờ đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Ngày 14/5, giá dầu Brent và WTI gần như đi ngang khi nhà đầu tư theo dõi các tín hiệu liên quan đến thương mại và địa chính trị giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cụ thể, giá dầu Brent ở mức 105,76 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ ở mức 101,14 USD/thùng.

Thị trường dầu mỏ toàn cầu được đánh giá vẫn trong trạng thái “bình lặng sau bão” sau giai đoạn biến động mạnh do khủng hoảng địa chính trị. Dù nguồn cung từ Trung Đông sụt giảm gần 20 triệu thùng/ngày sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz, thị trường vẫn được hỗ trợ bởi việc Mỹ và các nước khu vực Đại Tây Dương tăng mạnh xuất khẩu, cùng với nhu cầu suy yếu từ Trung Quốc và xu hướng giảm tồn kho của nhiều quốc gia.

Nhờ những yếu tố cân bằng này, giá dầu Brent thấp hơn so với đỉnh trong giai đoạn căng thẳng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo sự ổn định hiện tại chỉ mang tính tạm thời, khi nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz vẫn hiện hữu và tiến trình hòa bình còn nhiều bất ổn, khiến thị trường dầu mỏ có thể bước vào giai đoạn biến động mới.

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 15h00 chiều 14/5

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 hôm nay (14/5), giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dàu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 7/5.

Theo đó, giá xăng RON95-III giảm 280 đồng/lít, giá bán là 24.070 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng lít, giá bán mới là 23.130 đồng/lít; Xăng E10 giảm 280 đồng/lít, giá bán mới là 23.450 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 14/5 giảm 270 đồng/lít, giá bán mới là 27.220 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 2.740 đồng/lít, giá bán là 27.710 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 590 đồng/lít, giá bán mới là 20.580 đồng/kg.

Tương tự kỳ điều hành trước, kỳ này liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, cũng không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 7/5 và kỳ điều hành ngày 14/5 là: 128,732 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 4,260 USD/thùng, tương đương giảm 3,20%); 130,838 USD/thùng xăng RON95 (giảm 4,568 USD/thùng, tương đương giảm 3,37%); 146,038 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 7,616 USD/thùng, tương đương giảm 4,96%); 687,654 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 25,816 USD/tấn, tương đương giảm 3,62%).