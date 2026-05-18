Giá xăng dầu hôm nay 18/5: Giá dầu thế giới tăng

Thứ Hai, 05:00, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá dầu thế giới chạm mức cao nhất trong 2 tuần sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy điện hạt nhân của UAE.

Giá dầu thế giới duy trì đà tăng

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (18/5), giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi những nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã bị ảnh hưởng, sau khi một nhà máy điện hạt nhân ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bị tấn công và sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​sẽ thảo luận về các phương án quân sự đối với Iran.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,44 USD, tương đương 1,32%, lên 110,70 USD/thùng vào lúc 23h37 GMT sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 5/5 vào đầu phiên giao dịch.

Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 107,26 USD/thùng, tăng 1,84 USD, tương đương 1,75%, sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 4/5.

Cuộc đàm phán giữa Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần trước đã kết thúc mà không có dấu hiệu nào từ nhà nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới cho thấy họ sẽ giúp giải quyết xung đột.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào UAE và  Saudi Arabia cùng với những động thái từ Mỹ và Iran đã làm dấy lên lo ngại về sự leo thang của xung đột.

Các quan chức UAE cho biết họ đang điều tra nguồn gốc của vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Barakah và UAE có đầy đủ quyền đáp trả những "cuộc tấn công khủng bố" như vậy.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Ngày 17/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI đứng ở mức 105,4 USD/thùng, tăng 4,25 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 109,3 USD/thùng, tăng 3,54 USD/thùng.

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giới phân tích cho rằng, thị trường vẫn đang theo dõi sát diễn biến xung đột, trong bối cảnh rủi ro nguồn cung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước từ 15h00’ ngày 14/5. Giá bán lẻ hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 7/5.

Cụ thể, giá xăng RON95-III giảm 280 đồng/lít, giá bán là 24.070 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng lít, giá bán mới là 23.130 đồng/lít; Xăng E10 giảm 280 đồng/lít, giá bán mới là 23.450 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 14/5 giảm 270 đồng/lít, giá bán mới là 27.220 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 2.740 đồng/lít, giá bán là 27.710 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 590 đồng/lít, giá bán mới là 20.580 đồng/kg.

Kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 14/5, liên Bộ Công Thương – Tài chính cũng quyết định không trích lập, cũng như không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

PV/VOV.VN
Giá xăng dầu hôm nay 17/5: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng
Giá xăng dầu hôm nay 17/5: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Ấn Độ lần đầu tiên tăng giá xăng dầu sau nhiều năm
Ấn Độ lần đầu tiên tăng giá xăng dầu sau nhiều năm

Giá xăng dầu hôm nay 15/5: Giá dầu Brent tiếp tục tăng lên mức 106,32 USD/thùng
Giá xăng dầu hôm nay 15/5: Giá dầu Brent tiếp tục tăng lên mức 106,32 USD/thùng

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 15h00 chiều nay 14/5
Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 15h00 chiều nay 14/5

