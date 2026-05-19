Giá xăng dầu hôm nay 19/5: Giá dầu giảm khi ông Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran

Giá dầu hôm nay 19/5 đã giảm hơn 2% trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã tạm dừng kế hoạch tấn công Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.

Giá dầu Brent giao tháng 7 giảm 3,01 USD, tương đương 2,7%, xuống còn 109,09 USD/thùng vào lúc 00:01 GMT, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 6 giảm 1,38 USD, tương đương 1,3%, xuống còn 107,28 USD/thùng. Hai loại dầu chuẩn này đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 5/5 và ngày 30/4, tương ứng, trong phiên giao dịch trước đó.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy điện hạt nhân của UAE. (Ảnh: Reuters)

Chiều 18/5, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 86 cent, tương đương 0,79%, lên 110,12 USD/thùng sau khi chạm mức 112 USD/thùng mức cao nhất kể từ ngày 5/5/2026.

Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 89 cent, tương đương 0,84%, lên 106,31 USD/thùng sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 30/4/2026 ở mức 108,70 USD. Hợp đồng tháng 6 sẽ hết hạn vào thứ Ba.

Cả 2 hợp đồng đều tăng hơn 7% trong tuần trước khi hy vọng về một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt các vụ tấn công và bắt giữ tàu thuyền xung quanh tuyến đường thương mại eo biển Hormuz giảm dần.

Ngày 18/5, Fatih Birol, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế, cho biết lượng dự trữ dầu thương mại đang cạn kiệt nhanh chóng, chỉ còn đủ dùng trong vài tuần.

Theo hãng tin Axios đưa tin hôm Chủ Nhật, trích dẫn các quan chức Mỹ, Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​sẽ gặp các cố vấn an ninh quốc gia vào thứ Ba để thảo luận về các lựa chọn hành động quân sự.

Chính quyền Trump hôm thứ Bảy đã cho phép hết hạn miễn trừ trừng phạt, vốn trước đó cho phép các quốc gia, bao gồm cả Ấn Độ, mua dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga sau khi gia hạn một tháng.

Cuộc đàm phán tuần trước giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc mà không có dấu hiệu nào từ nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới cho thấy họ sẽ giúp giải quyết cuộc xung đột bắt nguồn từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước từ 15h00’ ngày 14/5. Giá bán lẻ hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 7/5.

Cụ thể, giá xăng RON95-III giảm 280 đồng/lít, giá bán là 24.070 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng lít, giá bán mới là 23.130 đồng/lít; Xăng E10 giảm 280 đồng/lít, giá bán mới là 23.450 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 14/5 giảm 270 đồng/lít, giá bán mới là 27.220 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 2.740 đồng/lít, giá bán là 27.710 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 590 đồng/lít, giá bán mới là 20.580 đồng/kg.

Kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 14/5, liên Bộ Công Thương – Tài chính cũng quyết định không trích lập, cũng như không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.