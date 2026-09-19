Giá xăng dầu hôm nay 19/9: Giá dầu tiếp tục giảm khi nguồn cung bớt căng thẳng

Giá dầu Brent giảm xuống 103,17 USD/thùng

Theo Reuters, giá dầu Brent giảm 1,65 USD, tương đương 1,6%, xuống 103,17 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 61 cent, tương đương 0,6%, xuống 101,30 USD/thùng. Tính cả tuần, Brent đang hướng tới mức giảm 1,4%, ghi nhận tuần giảm đầu tiên trong ba tuần.

Ông Tamas Varga, nhà phân tích của PVM Oil Associates cho rằng, những lo ngại trước mắt về tình trạng thắt chặt nguồn cung đã giảm bớt nhờ Saudi Arabia tăng lượng dầu thô vận chuyển qua Oman, tồn kho các sản phẩm dầu tại Mỹ, Singapore và châu Âu tăng, cùng với xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc gia tăng. Hoạt động chốt lời trước cuối tuần vẫn có thể xảy ra, nhưng các yếu tố cơ bản hiện tại không cho thấy giá Brent sẽ giảm kéo dài xuống dưới 100 USD/thùng.

Hoạt động vận chuyển dầu qua các tuyến hàng hải quan trọng tiếp tục được thị trường theo dõi sát.

Giá dầu từng tăng lên gần mức cao nhất trong 4 tháng hồi đầu tuần, sau khi các nguồn tin cho biết hoạt động bốc dầu tại cảng Yanbu của Saudi Arabia bị đình chỉ và Riyadh hủy một số chuyến giao dầu sang châu Âu do đường ống East-West bị hư hại trong một vụ tấn công.

Tuy nhiên, giá đã hạ nhiệt sau thông tin Saudi Arabia tìm cách khôi phục khoảng một nửa công suất đường ống East-West trong vài ngày. Thời gian đưa đường ống trở lại hoạt động và khôi phục dòng dầu bình thường vẫn chưa được xác định rõ.

Trong khi đó, xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế của Trung Quốc tháng 8 tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu nhiên liệu máy bay đạt mức kỷ lục.

Giá xăng E10 RON95-V hiện ở mức 26.830 đồng/lít

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước hiện được áp dụng theo kỳ điều hành từ 15h ngày 17/9. Đáng chú ý, xăng E10 RON95-V ở mức 26.830 đồng/lít, sát mốc 27.000 đồng/lít. Cụ thể, xăng E10 RON95-III có giá 25.630 đồng/lít, xăng E5 RON92 ở mức 25.130 đồng/lít. Ở nhóm dầu, dầu diesel 0,05S có giá 29.940 đồng/lít; dầu hỏa 31.470 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3,5S ở mức 19.190 đồng/kg.

Mặt bằng giá hiện nay được thiết lập sau khi giá bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng mạnh tại kỳ điều hành ngày 17/9.

Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, trong kỳ từ ngày 10/9 đến 17/9, giá xăng RON92 dùng để pha chế E5 RON92 tăng 10,32%, lên bình quân 141,086 USD/thùng. Giá xăng RON95 dùng để pha chế E10 RON95-III tăng 10,64%, lên 146,234 USD/thùng. Giá dầu diesel 0,05S tăng 13,42%, trong khi dầu mazut 180CST 3,5S tăng 14,61%.

Trong kỳ điều hành, cơ quan quản lý không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước.