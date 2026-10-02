Giá xăng dầu hôm nay 2/10: Giá dầu tăng trước động thái của Trung Quốc

Giá xăng dầu hôm nay, theo Reuters, giá dầu đã tăng khoảng 2% sau khi Trung Quốc đình chỉ xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ, có khả năng làm thắt chặt thị trường nhiên liệu vốn đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu, trong khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá những nỗ lực ngoại giao mới nhằm chấm dứt cuộc chiến Mỹ và Iran.

Nguồn cung dầu diesel toàn cầu đang khan hiếm

Hợp đồng tương lai dầu Brent kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch ở mức 100,09 USD/thùng, tương đương tăng 2,06 USD/thùng so với giá đóng cửa ngày hôm trước. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 2,06 USD/thùng, tương đương 2,28%, lên 92,48 USD/thùng.

Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã tạm ngừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ sang các khu vực ngoài Hong Kong và Ma Cao cho đến khi có thông báo mới. Các nguồn tin thân cận cho biết, động thái này sẽ càng làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nhiên liệu do chiến tranh gây ra.

Giá dầu Brent và WTI đều tăng trong phiên giao dịch 1/10 (giờ Việt Nam)

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định, lệnh cấm xuất khẩu của Trung Quốc cho thấy những lo ngại về nguồn cung sản phẩm trong nước, tuy nhiên còn phải xem liệu các biện pháp này có hỗ trợ việc nhập khẩu dầu thô cao hơn hay không, sau khi lượng dự trữ dầu thô và nhiên liệu của Trung Quốc gần đây giảm xuống.

Nguồn cung dầu diesel toàn cầu đang khan hiếm, do công suất lọc dầu giảm sút vì các cuộc tấn công liên quan đến Trung Đông và chiến tranh Ukraine, gây áp lực lên các chính phủ phải can thiệp để bảo vệ người tiêu dùng. Chính quyền Trump đã yêu cầu Đức và Pháp giảm lượng dự trữ dầu diesel khẩn cấp để giúp giảm giá nhiên liệu toàn cầu, nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ.

Theo hãng tin Reuters, Saudi Arabia đã nối lại hoạt động bốc dỡ dầu từ tàu chở dầu tại Yanbu, sau khi trước đó đã khởi động lại hoạt động trên đường ống dẫn dầu Đông-Tây của nước này. Iran cũng cho biết, họ đã nhận được phản hồi từ Mỹ về đề xuất mới nhất của nước này nhằm khôi phục thỏa thuận ngừng bắn đã đổ vỡ ở vùng Vịnh.

Goldman Sachs ước tính xuất khẩu dầu mỏ vùng Vịnh, bao gồm cả "xuất khẩu ngầm" liên quan đến các tàu hoạt động mà không bật thiết bị định vị, đã phục hồi lên 23,3 triệu thùng mỗi ngày trong tuần qua, phù hợp với mức trung bình năm 2025, khi xuất khẩu tăng gấp đôi trong tháng 9.

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng

Tất cả các mặt hàng xăng và 1 loại dầu trong nước đã được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng từ 15h00 chiều 1/10. Theo đó, Giá xăng E10RON95-V tăng 100 đồng/lít, giá bán mới là 28.188 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 100 đồng/lít, giá bán là 27.180 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 170 đồng lít, giá bán mới là 26.560 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 1/10 giảm 780 đồng/lít, giá bán mới là 29.710 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 250 đồng/lít, giá bán là 29.770 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 920 đồng/kg, giá bán mới là 20.390 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với duy nhất mặt hàng dầu diesel là 200 đồng/lít; Đồng thời liên Bộ cũng quyết định không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Biểu giá xăng dầu hôm nay ở trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 1/10 - Đơn vị tính: Đồng/lít/kg

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng đối với nguồn nhập khẩu trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu Quý IV/2026 theo Văn bản số 15318/BTC-QLG ngày 28/9/2026 của Bộ Tài chính, thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2470/QĐ-BCT ngày 1/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 24/9 và kỳ điều hành ngày 1/10 là 140,898 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,064 USD/thùng, tương đương tăng 0,05 %); 147,248 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 0,044 USD/thùng, tương đương tăng 0,03 %); 167,002 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 6,326 USD/thùng, tương đương giảm 3,65 %); 693,690 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 36,072 USD/tấn, tương đương tăng 5,49 %).