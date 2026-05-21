Giá xăng dầu hôm nay 21/5: Giá dầu Brent và WTI đều tăng

Theo Reuter, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 81 cent, tương đương 0,77%, lên 105,83 USD/thùng, và giá dầu WTI giao kỳ hạn của Mỹ tăng 97 cent, tương đương 0,99%, lên 99,23 USD/thùng.

Iran cảnh báo chống lại các cuộc tấn công tiếp theo và tuyên bố các bước nhằm củng cố quyền kiểm soát của mình đối với tuyến đường thủy quan trọng Eo biển Hormuz, tuyến đường trước chiến tranh vận chuyển dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng chiếm khoảng 20% ​​lượng tiêu thụ toàn cầu nhưng hiện nay phần lớn đã bị đóng cửa.

Việc thiếu hụt nguồn cung từ khu vực Trung Đông trọng yếu do chiến tranh đã buộc các quốc gia phải nhanh chóng sử dụng nguồn dự trữ thương mại và chiến lược của mình, làm dấy lên lo ngại về tình trạng cạn kiệt nguồn dự trữ này.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết, nước này đã rút gần 10 triệu thùng dầu từ Kho dự trữ dầu chiến lược của mình trong tuần trước, đây là mức rút dầu lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng cho biết lượng tồn kho dầu thô thương mại đã giảm 7,9 triệu thùng xuống còn 445 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược với dự báo của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters là giảm 2,9 triệu thùng.

Ông Mingyu Gao, nhà nghiên cứu chính về năng lượng và hóa chất tại China Futures, cho biết: "Do eo biển Hormuz bị phong tỏa, dự kiến ​​lượng tồn kho dầu tinh chế và dầu thô trên đất liền toàn cầu sẽ giảm xuống dưới mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua vào cuối tháng 5 và cuối tháng 6".

Giá dầu tiếp tục giảm

Theo Reuters, giá dầu Brent giảm 1,52 USD, tương đương 1,4%, xuống còn 109,76 USD/thùng. Trong khi đó, giá WTI giảm 1,36 USD, tương đương 1,3%, xuống còn 102,79 USD/thùng.

"Giá dầu có khả năng vẫn tăng ngay cả khi một thỏa thuận được ký kết, vì nguồn cung có thể sẽ không trở lại mức trước chiến tranh ngay lập tức," nhà phân tích nghiên cứu Emril Jamil của LSEG cho biết.

Cả hai loại dầu chuẩn đều giảm gần 1 USD vào thứ Ba sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Mỹ và Iran đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán.

Trước đó, ông Trump đã nói rằng Hoa Kỳ có thể cần phải tấn công Iran một lần nữa và đã suýt ra lệnh tấn công trước khi hoãn lại.

Citi cho biết hôm thứ Ba rằng họ dự kiến ​​giá dầu Brent sẽ tăng lên 120 USD/thùng trong thời gian ngắn sắp tới, đồng thời cho rằng thị trường dầu mỏ đang đánh giá thấp rủi ro về sự gián đoạn nguồn cung kéo dài.

Tương tự, các nhà phân tích của PVM cho biết lượng dự trữ dầu toàn cầu có thể xuống mức thấp nguy hiểm.

"Tuy nhiên, như đã quan sát gần đây, các nhà đầu tư trên thị trường tương đối thờ ơ (hoặc tự mãn) về những gì cuộc xung đột có thể mang lại", PVM cho hay.

Mức chênh lệch giữa hợp đồng dầu Brent giao tháng tới và hợp đồng giao trong sáu tháng - một chỉ báo về quan điểm của các nhà giao dịch về tình trạng khan hiếm nguồn cung hiện tại - là khoảng 21 USD/thùng, thấp hơn nhiều so với mức cao kỷ lục trên 35 USD của tháng trước.

Hai siêu tàu chở dầu đã rời eo biển Hormuz vào thứ Tư, trong khi một tàu khác đang trên đường ra sau hơn hai tháng chờ đợi với 6 triệu thùng dầu thô Trung Đông trên tàu. Số lượng tàu thuyền đi qua eo biển vẫn thấp hơn nhiều so với khoảng 130 tàu mỗi ngày trước chiến tranh.

Để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung, các quốc gia đang dựa vào kho dự trữ thương mại và chiến lược.

Tại Mỹ, theo các nguồn tin thị trường trích dẫn dữ liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API), lượng dự trữ dầu thô đã giảm tuần thứ năm liên tiếp vào tuần trước. Lượng dự trữ nhiên liệu cũng giảm.

Một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy, lượng dự trữ dầu thô của Mỹ do Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) báo cáo dự kiến ​​đã giảm khoảng 3,4 triệu thùng. Dữ liệu hàng tuần của EIA sẽ được công bố lúc 14:30 GMT.

Một dấu hiệu khác cho thấy tình trạng thiếu hụt nguồn cung ngày càng gia tăng là Anh đã nới lỏng các lệnh trừng phạt để cho phép nhập khẩu dầu diesel và nhiên liệu máy bay phản lực được tinh chế ở nước ngoài từ dầu thô của Nga.