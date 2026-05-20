Giá xăng dầu ngày 20/5: Giá dầu giảm sau tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc

Theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 45 cent, tương đương 0,4%, xuống còn 110,83 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 27 cent, tương đương 0,3%, xuống còn 103,88 USD/thùng.

Cũng theo Reuters, ông Toshitaka Tazawa, một nhà phân tích tại Fujitomi Securities, cho biết, các nhà đầu tư đang rất muốn đánh giá xem Washington và Tehran có thực sự tìm được tiếng nói chung và đạt được thỏa thuận hòa bình hay không, trong bối cảnh lập trường của Mỹ thay đổi hàng ngày.

“Giá dầu có khả năng vẫn ở mức cao do khả năng Mỹ sẽ tái tấn công Iran và kỳ vọng rằng, ngay cả khi đạt được thỏa thuận hòa bình, nguồn cung dầu thô sẽ không nhanh chóng trở lại mức trước chiến tranh”, ông oshitaka Tazawa nói.

Mặc dù ông Trump khẳng định với các nhà lập pháp Mỹ vào cuối ngày thứ Ba về việc nhanh chóng chấm dứt xung đột, nhưng trước đó ông đã nói rằng Hoa Kỳ có thể cần phải tấn công Iran một lần nữa và ông đã suýt ra lệnh tấn công trước khi hoãn lại.

Những bình luận của ông về việc cần phải tấn công trở lại được đưa ra một ngày sau khi ông nói rằng ông đã tạm dừng kế hoạch nối lại các hành động thù địch sau đề xuất mới của Tehran nhằm chấm dứt chiến tranh Mỹ-Israel.

Trong bài phát biểu hôm thứ Ba, ông Trump cũng nói rằng các nhà lãnh đạo Iran đang cầu xin một thỏa thuận và cảnh báo rằng một cuộc tấn công mới của Mỹ sẽ xảy ra trong những ngày tới nếu không đạt được thỏa thuận nào.

Ông Trump đăng trên mạng xã hội, ông đang tạm hoãn cuộc tấn công quân sự vào Iran dự kiến ​​diễn ra vào thứ Ba trong khi các nỗ lực đạt được thỏa thuận vẫn tiếp tục, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ sẵn sàng nối lại tấn công nếu không đạt được thỏa thuận.

Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 7 giảm 1,73 USD, tương đương 1,5%, xuống còn 110,37 USD/thùng vào lúc 08:25 GMT. Trong khi đó, dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng 6, hết hạn vào thứ Ba, giảm 63 cent, tương đương 0,60%, xuống còn 108,03 USD/thùng; hợp đồng tháng 7 giảm 82 cent, tương đương 0,8%, xuống còn 103,56 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch trước đó, giá dầu Brent và WTI đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 5/5 và ngày 30/4.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, cuộc xung đột ở Trung Đông đã khiến eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng thường vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, bị đóng cửa, gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất thế giới.

Đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran gửi tới Mỹ bao gồm chấm dứt các cuộc xung đột trên tất cả các mặt trận, kể cả Lebanon, việc rút quân Mỹ khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra.

Giá dầu trong nước ổn định

Liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước từ 15h00’ ngày 14/5. Giá bán lẻ hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 7/5.

Cụ thể, giá xăng RON95-III giảm 280 đồng/lít, giá bán là 24.070 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng lít, giá bán mới là 23.130 đồng/lít; Xăng E10 giảm 280 đồng/lít, giá bán mới là 23.450 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 14/5 giảm 270 đồng/lít, giá bán mới là 27.220 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 2.740 đồng/lít, giá bán là 27.710 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 590 đồng/lít, giá bán mới là 20.580 đồng/kg.

Kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 14/5, liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng quyết định không trích lập, cũng như không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.