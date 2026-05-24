Giá xăng dầu hôm nay 24/5: Giá dầu Brent tăng lên 103,54 USD/thùng

Giá dầu Brent tiếp tục tăng trước nhiều lo ngại

Cụ thể, cuối ngày 23/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu tăng khi các nhà đầu tư lo ngại rằng Mỹ và Iran sẽ không thể đạt được thỏa thuận cho phép hoạt động vận tải biển trở lại bình thường ở eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent kỳ hạn chốt ở mức 103,54 USD/thùng, tăng 96 cent, tương đương 0,94%. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ kết thúc ở mức 96,60 USD/thùng, tăng 25 cent, tương đương 0,26%. Cả hai loại dầu này đều đã tăng hơn 3% vào đầu phiên giao dịch.

Tính theo tuần, giá dầu Brent giảm 5,48% và giá dầu WTI giảm 8,37%, biến động mạnh do kỳ vọng về một thỏa thuận giữa Iran và Mỹ thay đổi.

BMI, một đơn vị của Fitch Solutions, đã nâng dự báo giá dầu Brent trung bình kỳ hạn năm 2026 lên 90 USD từ mức 81,50 USD để phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung…

Trước xung đột, khoảng 20% ​​nguồn cung năng lượng toàn cầu đi qua eo biển Hormuz, và việc này đã giảm14 triệu thùng dầu mỗi ngày - tương đương 14% nguồn cung toàn cầu - trên thị trường, bao gồm cả xuất khẩu từ Saudi Arabia, Iraq, UAE và Kuwait.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Từ 15h ngày 21/5, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng theo diễn biến của thị trường năng lượng thế giới.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết giá xăng dầu toàn cầu thời gian qua chịu tác động từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng tình trạng tắc nghẽn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. Những yếu tố này khiến giá nhiên liệu thế giới tăng so với cách đây 7 ngày. Cụ thể, giá xăng RON95 tăng 6,8%, lên 139,8 USD/thùng; dầu diesel tăng 6,4%, lên 155,3 USD/thùng.

Trong kỳ điều hành chiều 21/5, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh như sau: Xăng RON95-III tăng 1.470 đồng/lít, lên 25.540 đồng/lít; Xăng E5 RON92 tăng lên 24.340 đồng/lít; Dầu diesel tăng 1.540 đồng/lít; Dầu mazut tăng 900 đồng/kg.

Tính từ cuối tháng 2 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 22 kỳ điều hành. Trong đó, xăng RON95-III có 12 lần tăng giá, 8 lần giảm và 2 lần giữ nguyên. Với dầu diesel, số lần tăng và giảm đều là 10, cùng 2 kỳ ổn định giá.