Giá xăng dầu hôm nay 25/9: Giá dầu tiếp tục tăng giữa lúc đàm phán Mỹ-Iran bế tắc

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Theo Reuters, chiều 24/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 2,32 USD (tương đương 2,25%) lên 105,40 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn tăng 1,78 USD (tương đương 1,93%) lên 93,94 USD/thùng.

Iran và Mỹ hiện vẫn còn bất đồng về cách thức chấm dứt xung đột, nhưng các nỗ lực ngoại giao cần phải được duy trì; đây là phát biểu của một quan chức cấp cao Iran với hãng tin Reuters vào ngày 24/9, ngay sau khi Tổng thống Iran tuyên bố trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng Tehran sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực từ Mỹ.

Tàu chở dầu HELGA đang neo đậu tại một trong những trạm tiếp nhận dầu ngoài khơi phía nam Iraq, gần Basra. Ảnh Reuters.

Quan chức này cho biết Tehran đang xem xét phản hồi của Washington đối với các đề xuất hòa bình của họ; các đề xuất này ưu tiên việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, thị trường dầu thực tế vẫn còn lâu mới trở lại trạng thái hoàn toàn bình thường, theo nhận định của bà Priyanka Sachdeva, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường tại Phillip Nova.

"Giá dầu Brent vẫn duy trì mức chênh lệch cao hơn do các yếu tố địa chính trị và tuyến đường hàng hải, bởi dầu thô quốc tế chịu ảnh hưởng trực tiếp hơn từ những gián đoạn tại Trung Đông và eo biển Hormuz; trong khi đó, dầu WTI lại hưởng lợi nhờ nguồn cung của Mỹ tương đối tách biệt khỏi các biến động này," bà Sachdeva nói thêm.

Trước đó vào thứ Tư, ông Mohsen Rezaei - quan chức an ninh cấp cao của Iran - tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ không được mở lại chừng nào các điều kiện của Iran chưa được đáp ứng.

Giá xăng dầu tăng nước tăng sau điều chỉnh chiều 24/9

Giá xăng dầu trong nước chiều 24/9 được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00. Theo đó, giá xăng E10RON95-V tăng 1.378 đồng/lít, giá bán mới là 28.208 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.450 đồng/lít, giá bán là 27.080 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.260 đồng lít, giá bán mới là 26.390 đồng/lít.

Biểu giá xăng dầu hôm nay áp dụng từ 15h00 ngày 24/9 - Đơn vị tính: Đồng/lít/kg

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 24/9 tăng 550 đồng/lít, giá bán mới là 30.490 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 1.450 đồng/lít, giá bán là 30.020 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 280 đồng/kg, giá bán mới là 19.470 đồng/kg.

Không trích lập, chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 17/9 và kỳ điều hành ngày 24/9 là 140,834 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,252 USD/thùng, tương đương giảm 0,18%); 147,204 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 0,970 USD/thùng, tương đương tăng 0,66%); 173,328 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 9,306 USD/thùng, tương đương giảm 5,10%); 657,618 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 38,818 USD/tấn, tương đương giảm 5,57%).