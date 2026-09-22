Giá xăng dầu hôm nay 22/9: Giá dầu thế giới giảm

Giá dầu thế giới giảm

Ngày 22/9, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu WTI đứng ở mức 92,21 USD/thùng, giảm 0,16 USD/thùng (tương đương 0,17%), còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 100,3 USD/thùng, giảm 0,04 USD/thùng (tương đương 0,04%).

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Mỹ và Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá dầu Brent và dầu thô thấp nhất kể từ ngày 10/9

Giá dầu Brent và dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 10/9. Hợp đồng Brent kỳ hạn tháng 11 ở mức 101,75 USD một thùng lúc 08:59 GMT, giảm 2,12 USD, tương đương 2%.

Hợp đồng WTI tháng 10, đáo hạn vào thứ Ba, đã giảm 1,96 USD, tương đương 2%, xuống còn 98,34 USD một thùng. Hợp đồng tháng 11 ở mức 94,16 USD.

Iran và Mỹ đã trao đổi những lời đe dọa mới vào Chủ nhật, mặc dù Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người dự kiến ​​sẽ có mặt tại New York trong tuần này để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

"Có vẻ như mức độ rủi ro đang được loại bỏ khỏi giá dầu nhờ hy vọng rằng một giải pháp ngoại giao để giảm leo thang chiến tranh Mỹ-Iran có thể xuất hiện trong tuần này", Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, cho biết.

Theo Al Jazeera dẫn lời người đứng đầu cơ quan an ninh Iran, Mohsen Rezaei, trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Bảy, Iran đã truyền đạt các điều kiện của mình cho các nhà trung gian để nối lại đàm phán.

Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào đường ống dẫn khí Đông-Tây của Saudi Aramco đã khiến công ty năng lượng nhà nước này tăng cường xuất khẩu qua eo biển Hormuz trong tháng 9 và tháng 10 sau khi tạm dừng một số chuyến hàng qua Yanbu.

Giá xăng trong nước ổn định

Tất cả các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng từ 15h00 chiều 17/9. Theo đó, giá xăng E10RON95-V tăng 1.300 đồng/lít, giá bán mới là 26.830 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.400 đồng/lít, giá bán là 25.630 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.390 đồng lít, giá bán mới là 25.130 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 17/9 tăng 1.460 đồng/lít, giá bán mới là 29.940 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 3.100 đồng/lít, giá bán là 31.470 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.040 đồng/kg, giá bán mới là 19.190 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành chiều 17/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Tuy nhiên, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ đối với mặt hàng xăng sinh học 1.250 đồng/lít; đối với dầu diesel 2.000 đồng/lít; Dầu mazut 1.250 đồng/kg.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 10/9 và kỳ điều hành ngày 17/9 là 141,086 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 13,200 USD/thùng, tương đương tăng 10,32%); 146,234 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 14,068 USD/thùng, tương đương tăng 10,64%); 182,634 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 21,604 USD/thùng, tương đương tăng 13,42%); 696,436 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 88,782 USD/tấn, tương đương tăng 14,61%).