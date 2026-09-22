English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá xăng dầu hôm nay 22/9: Giá dầu thế giới giảm

Thứ Ba, 08:47, 22/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (22/9), giá dầu WTI đứng ở mức 92,21 USD/thùng, giảm 0,16 USD/thùng (tương đương 0,17%), còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 100,3 USD/thùng, giảm 0,04 USD/thùng (tương đương 0,04%).

Giá dầu thế giới giảm

Ngày 22/9, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu WTI đứng ở mức 92,21 USD/thùng, giảm 0,16 USD/thùng (tương đương 0,17%), còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 100,3 USD/thùng, giảm 0,04 USD/thùng (tương đương 0,04%).

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Mỹ và Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá dầu Brent và dầu thô thấp nhất kể từ ngày 10/9

Giá dầu Brent và dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 10/9. Hợp đồng Brent kỳ hạn tháng 11 ở mức 101,75 USD một thùng lúc 08:59 GMT, giảm 2,12 USD, tương đương 2%.

Hợp đồng WTI tháng 10, đáo hạn vào thứ Ba, đã giảm 1,96 USD, tương đương 2%, xuống còn 98,34 USD một thùng. Hợp đồng tháng 11 ở mức 94,16 USD.

gia xang dau hom nay 22 9 gia dau the gioi giam hinh anh 1

Iran và Mỹ đã trao đổi những lời đe dọa mới vào Chủ nhật, mặc dù Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người dự kiến ​​sẽ có mặt tại New York trong tuần này để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

"Có vẻ như mức độ rủi ro đang được loại bỏ khỏi giá dầu nhờ hy vọng rằng một giải pháp ngoại giao để giảm leo thang chiến tranh Mỹ-Iran có thể xuất hiện trong tuần này", Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, cho biết.

Theo Al Jazeera dẫn lời người đứng đầu cơ quan an ninh Iran, Mohsen Rezaei, trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Bảy, Iran đã truyền đạt các điều kiện của mình cho các nhà trung gian để nối lại đàm phán.

Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào đường ống dẫn khí Đông-Tây của Saudi Aramco đã khiến công ty năng lượng nhà nước này tăng cường xuất khẩu qua eo biển Hormuz trong tháng 9 và tháng 10 sau khi tạm dừng một số chuyến hàng qua Yanbu.

Giá xăng trong nước ổn định

Tất cả các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng từ 15h00 chiều 17/9. Theo đó, giá xăng E10RON95-V tăng 1.300 đồng/lít, giá bán mới là 26.830 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.400 đồng/lít, giá bán là 25.630 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.390 đồng lít, giá bán mới là 25.130 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 17/9 tăng 1.460 đồng/lít, giá bán mới là 29.940 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 3.100 đồng/lít, giá bán là 31.470 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.040 đồng/kg, giá bán mới là 19.190 đồng/kg.

gia xang dau hom nay 22 9 gia dau the gioi giam hinh anh 2

Trong kỳ điều hành chiều 17/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Tuy nhiên, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ đối với mặt hàng xăng sinh học 1.250 đồng/lít; đối với dầu diesel 2.000 đồng/lít; Dầu mazut 1.250 đồng/kg.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 10/9 và kỳ điều hành ngày 17/9 là 141,086 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 13,200 USD/thùng, tương đương tăng 10,32%); 146,234 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 14,068 USD/thùng, tương đương tăng 10,64%); 182,634 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 21,604 USD/thùng, tương đương tăng 13,42%); 696,436 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 88,782 USD/tấn, tương đương tăng 14,61%).

Ánh Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 20/9: Giá dầu trong nước và thế giới đi ngang
Giá xăng dầu hôm nay 20/9: Giá dầu trong nước và thế giới đi ngang

VOV.VN - Giá dầu hôm nay, trước phiên giao dịch sáng 20/9, giá dầu Brent kỳ hạn và giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Tại thị trường trong nước, tất cả các mặt hàng xăng dầu đã được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng từ 15h00 chiều 17/9.

Giá xăng dầu hôm nay 20/9: Giá dầu trong nước và thế giới đi ngang

Giá xăng dầu hôm nay 20/9: Giá dầu trong nước và thế giới đi ngang

VOV.VN - Giá dầu hôm nay, trước phiên giao dịch sáng 20/9, giá dầu Brent kỳ hạn và giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Tại thị trường trong nước, tất cả các mặt hàng xăng dầu đã được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng từ 15h00 chiều 17/9.

Giá xăng dầu hôm nay 19/9: Giá dầu Brent ở mức 104,87 USD/thùng
Giá xăng dầu hôm nay 19/9: Giá dầu Brent ở mức 104,87 USD/thùng

VOV.VN - Giá dầu hôm nay, phiên giao dịch sáng 19/9, giá dầu Brent kỳ hạn và giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ có sự biến động, sau khi Trung Quốc, theo yêu cầu của Saudi Arabia đề nghị Iran hạn chế các cuộc tấn công của phiến quân Houthi vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia.

Giá xăng dầu hôm nay 19/9: Giá dầu Brent ở mức 104,87 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay 19/9: Giá dầu Brent ở mức 104,87 USD/thùng

VOV.VN - Giá dầu hôm nay, phiên giao dịch sáng 19/9, giá dầu Brent kỳ hạn và giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ có sự biến động, sau khi Trung Quốc, theo yêu cầu của Saudi Arabia đề nghị Iran hạn chế các cuộc tấn công của phiến quân Houthi vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia.

Giá xăng dầu hôm nay 18/9: Giá dầu Brent giảm về 103,77 USD/thùng
Giá xăng dầu hôm nay 18/9: Giá dầu Brent giảm về 103,77 USD/thùng

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, phiên giao dịch sáng 18/9, giá dầu thế giới giảm khoảng 1%, nối dài đà giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, giá dầu Brent ở 103,77 USD/thùng, giá dầu WTI 100,88 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 18/9: Giá dầu Brent giảm về 103,77 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay 18/9: Giá dầu Brent giảm về 103,77 USD/thùng

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, phiên giao dịch sáng 18/9, giá dầu thế giới giảm khoảng 1%, nối dài đà giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, giá dầu Brent ở 103,77 USD/thùng, giá dầu WTI 100,88 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 17/9: Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều tăng
Giá xăng dầu hôm nay 17/9: Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều tăng

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh đồng loạt từ 15h00 ngày 17/9, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành ngày 10/9.

Giá xăng dầu hôm nay 17/9: Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều tăng

Giá xăng dầu hôm nay 17/9: Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều tăng

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh đồng loạt từ 15h00 ngày 17/9, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành ngày 10/9.

Giá xăng dầu hôm nay 17/9: Giá dầu tiếp tục giảm do tín hiệu từ Trung Đông
Giá xăng dầu hôm nay 17/9: Giá dầu tiếp tục giảm do tín hiệu từ Trung Đông

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (17/9 - theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,24 USD/thùng xuống còn 104,59 USD/thùng, trong khi giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giảm 1,14 USD/thùng còn 101,29 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 17/9: Giá dầu tiếp tục giảm do tín hiệu từ Trung Đông

Giá xăng dầu hôm nay 17/9: Giá dầu tiếp tục giảm do tín hiệu từ Trung Đông

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (17/9 - theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,24 USD/thùng xuống còn 104,59 USD/thùng, trong khi giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giảm 1,14 USD/thùng còn 101,29 USD/thùng.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá