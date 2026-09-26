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Giá xăng dầu hôm nay 26/9: Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Thứ Bảy, 06:00, 26/09/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu WTI đứng ở mức 92,52 USD/thùng, giảm 2,09 USD/thùng (tương đương 2,21%), còn giá dầu Brent của Mỹ ở ngưỡng 105 USD/thùng, giảm 1,65 USD/thùng (tương đương 1,55%).

Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Chiều tối 25/9 (giờ Việt Nam), theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu WTI đứng ở mức 92,52 USD/thùng, giảm 2,09 USD/thùng (tương đương 2,21%), còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 105 USD/thùng, giảm 1,65 USD/thùng (tương đương 1,55%).

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Mỹ và Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

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Diễn biến giá dầu chịu tác động đáng kể từ những tín hiệu trái chiều của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 22/9, ông Trump cảnh báo có thể "tiêu diệt" Iran, nhưng đồng thời cho biết, các đặc phái viên của Mỹ đã có những cuộc đàm phán hiệu quả với các nhà trung gian hòa giải của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh.

"Ông Trump đang cố gắng tạo ra những tín hiệu tích cực về các cuộc đàm phán tốt đẹp... vì vậy điều đó có thể đang đẩy giá dầu xuống", chiến lược gia hàng hóa Nitesh Shah của WisdomTree nhận định. Tuy nhiên, ông cảnh báo diễn biến có thể thay đổi khá đột ngột và khiến giá dầu tăng trở lại.

Nguồn cung dầu thô từ khu vực vùng Vịnh cũng đang có dấu hiệu cải thiện. Ba nguồn tin thân cận cho biết, Arab Saudi đã nối lại hoạt động vận hành đường ống dẫn dầu Đông-Tây ra Biển Đỏ vào ngày 22/9.

Trước đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà Arab Saudi đổ lỗi cho lực lượng dân quân Iraq đã buộc nước này phải đóng đường ống vào ngày 11/9, làm gián đoạn hoạt động bốc dỡ dầu thô tại cảng Yanbu.

Kể từ khi xung đột ở Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy dầu từ Arab Saudi và các nước láng giềng vùng Vịnh qua eo biển Hormuz, Riyadh đã sử dụng đường ống này để chuyển hướng khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày đến Yanbu, tương đương khoảng 4% nguồn cung toàn cầu.

Giá xăng dầu tăng nước tăng sau điều chỉnh chiều 24/9

Giá xăng dầu trong nước chiều 24/9 được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00. Theo đó, giá xăng E10RON95-V tăng 1.378 đồng/lít, giá bán mới là 28.208 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.450 đồng/lít, giá bán là 27.080 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.260 đồng lít, giá bán mới là 26.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 24/9 tăng 550 đồng/lít, giá bán mới là 30.490 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 1.450 đồng/lít, giá bán là 30.020 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 280 đồng/kg, giá bán mới là 19.470 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

PV/VOV.VN
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