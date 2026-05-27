Giá xăng dầu hôm nay 27/4: Giá dầu Brent tăng lên 99,64 USD/thùng
VOV.VN - Giá dầu hôm nay, đến cuối ngày 26/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thế giới tăng. Giá dầu Brent tăng lên 99,64 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô WTI tăng lên 93,09 USD/thùng.
Theo Reuters, giá giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 3,6% trong ngày 26/5, đạt 99,64 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng lên 93,09 USD/thùng.
Reuters trích lời của ông Peter Schaffrik, chiến lược gia vĩ mô toàn cầu tại RBC Capital Markets cho biết, sự bất ổn ở Trung Đông đang gây áp lực lên thị trường.
Theo ông Schaffrik, vẫn có một số lạc quan ngầm trên thị trường, khi các nhà giao dịch vẫn hy vọng rằng eo biển Hormuz có thể sớm mở cửa trở lại cho giao thông. Giá dầu Brent đã giảm đáng kể so với mức đỉnh trên 120 USD vào cuối tháng 4 vừa qua.