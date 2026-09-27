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Giá xăng dầu hôm nay 27/9: Giá dầu thế giới giảm nhưng vẫn neo ở mức cao

Chủ Nhật, 05:30, 27/09/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay ghi nhận giá dầu thế giới giảm hơn 2% nhưng vẫn duy trì ở mức hơn 104 USD/thùng. Nguyên nhân xuất phát từ kỳ vọng thỏa thuận Mỹ - Iran và lo ngại nguồn cung tại Trung Đông.

Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu giảm 2% nhưng vẫn ở mức hơn 104 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay, theo Reuters, cuối ngày 26/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu giảm khoảng 2% do hy vọng ngày càng tăng về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran và các cuộc đàm phán về lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel có thể của Mỹ, ngay cả khi các nhà giao dịch lo ngại rằng các cuộc tấn công ngày càng gia tăng nhằm vào Saudi Arabia của lực lượng Houthi có thể làm gián đoạn nguồn cung từ nhà sản xuất Trung Đông này.

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Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 2,28 USD, tương đương 2,1%, xuống còn 104,32 USD/thùng.

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 2,28 USD, tương đương 2,1%, xuống còn 104,32 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giảm 2,20 USD, tương đương 2,3%, xuống còn 92,41 USD.

Điều đó khiến giá dầu Brent tăng chưa đến 1% trong tuần và giá dầu WTI giảm khoảng 8%.

Các nhà đàm phán Mỹ và Iran tại New York (Mỹ) đang tìm kiếm một lộ trình từng bước để tránh xung đột, trong đó Tehran sẽ mở lại eo biển Hormuz và Washington dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Iran, các nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán cho biết.

Tuy nhiên, Iran cho biết, họ sẽ không nhượng bộ về chương trình hạt nhân của mình ngay cả khi Mỹ chấp nhận đề xuất mở lại eo biển Hormuz, trong đó bao gồm các bước như dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran, một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters hôm thứ Sáu (25/9).

Việc Washington (Mỹ) bàn đến khả năng cấm xuất khẩu dầu diesel đang làm gia tăng khoảng cách giữa giá dầu thô tương lai của Mỹ và giá dầu Brent chuẩn toàn cầu, một tín hiệu cho thấy thị trường kỳ vọng các nhà máy lọc dầu của Mỹ sẽ chế biến ít dầu thô hơn nếu sản lượng dầu diesel của họ bị tồn đọng trong nước.

Chênh lệch giá giữa dầu Brent và WTI đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5 trong ngày thứ ba liên tiếp, trong khi giá xăng dầu tương lai của Mỹ giảm khoảng 4% vào thứ Sáu (25/9).

Giá xăng dầu tăng nước tăng sau điều chỉnh chiều 24/9

Giá xăng dầu trong nước chiều 24/9 được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00. Theo đó, giá xăng E10RON95-V tăng 1.378 đồng/lít, giá bán mới là 28.208 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.450 đồng/lít, giá bán là 27.080 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.260 đồng lít, giá bán mới là 26.390 đồng/lít.

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Giá xăng dầu trong nước chiều 24/9 được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 24/9 tăng 550 đồng/lít, giá bán mới là 30.490 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 1.450 đồng/lít, giá bán là 30.020 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 280 đồng/kg, giá bán mới là 19.470 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

PV/VOV.VN
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