Giá xăng dầu hôm nay 28/7: Giá dầu thế giới liên tiếp giảm

Giá dầu thế giới tiếp đà giảm

Cụ thể, chiều 27/7 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 5,70 USD, tương đương khoảng 5,9%, xuống còn 91,08 USD/t hùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ hiện ở mức 84,51 USD/thùng, giảm 4,80 USD, tương đương khoảng 5,4%.

Ảnh minh họa: Reuters

Cả hai hợp đồng đều đang giao dịch ở mức thấp nhất trong gần một tuần sau khi tăng trong ba tuần qua.

Giá dầu Brent trước đó đã có thời điểm chạm mốc 100 USD/thùng khi xung đột lan rộng từ eo biển Hormuz sang Biển Đỏ, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu và cản trở xuất khẩu của Arab Saudi qua eo biển Bab el-Mandeb tới thị trường châu Á. Tuy nhiên, thị trường đã đảo chiều sau khi Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho biết Tổng thống Donald Trump quyết định tạm dừng các cuộc tấn công nhằm tạo thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao.

Giá xăng trong nước ổn định

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 chiều 23/7, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng và dầu đều tăng giá so với kỳ điều hành ngày 16/7. Cụ thể, giá xăng E10RON95-V tăng 1.080 đồng/lít, giá bán là 22.830 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 880 đồng/lít, giá bán là 21.430 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 tăng 1.060 đồng lít, giá bán mới là 20.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 23/7 tăng 2.440 đồng/lít, giá bán mới là 25.760 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 2.060 đồng/lít, giá bán là 26.650 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.110 đồng/kg, giá bán mới là 15.560 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành ngày 23/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu. Quyết định chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước) đối với xăng sinh học 1.000 đồng/lít; dầu diesel là 1.500 đồng/lít, với dầu mazut là 1.000 đồng/kg.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 16/7 và kỳ điều hành ngày 23/7 là 112,206 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 12,176 USD/thùng, tương đương tăng 12,17%); 115,540 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 11,848 USD/thùng, tương đương tăng 11,43%); 150,940 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 14,656 USD/thùng, tương đương tăng 10,75%); 546,360 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 59,994 USD/tấn, tương đương tăng 12,34%).