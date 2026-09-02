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Giá xăng dầu hôm nay 2/9: Giá dầu thế giới tăng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung

Thứ Tư, 05:00, 02/09/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, đầu giờ sáng 2/9, giá dầu thế giới tăng khi xung đột Mỹ - Iran tăng ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung từ khu vực sản xuất dầu thô quan trọng của thế giới.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,18 USD

Chiều 1/9 theo giờ Việt Nam, giá dầu thế giới tiếp tục xu hướng tăng sau khi việc nối lại hành động quân sự giữa Mỹ và Iran làm dấy lên lo ngại trên thị trường về sự gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Cụ thể theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,18 USD, tương đương 1,3%, lên 91,67 USD/ thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 1,27 USD, tương đương 1,48%, lên 87,03 USD/thùng.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau lần trao đổi các cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên giữa hai nước kể từ cuối tháng Bảy, làm gia tăng căng thẳng trong một cuộc xung đột gần đây đã chuyển sang bế tắc kinh tế.

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Một tàu chở dầu cập cảng Fujairah, UAE,  trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran hạn chế giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

"Các cuộc đấu tên lửa ăn miếng trả miếng giữa Mỹ và Iran đã chứng thực cho những người tin rằng, ngay cả khi không phải là một 'cuộc chiến tranh vĩnh viễn', thì cuộc xung đột này cũng sẽ kéo dài mãi", nhà phân tích John Evans của PVM cho biết.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 1/9 tuyên bố rằng nước ông sẽ ngay lập tức đáp trả nếu Mỹ có hành động tấn công trở lại.

Những nỗ lực của các bên trung gian, bao gồm Qatar và Oman, nhằm dàn xếp một thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng một phần năm nguồn cung dầu toàn cầu trước khi chiến tranh nổ ra vào cuối tháng Hai, cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Giá xăng dầu trong nước vẫn được áp dụng theo thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 27/8 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, giá xăng E10RON95-V đang là 24.000 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III là 22.600 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 hiện hành là 21.760 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S đang có giá 28.080 đồng/lít; Dầu hỏa có giá 26.630 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S đang là 18.140 đồng/kg.

Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN - Bộ Công Thương) đã có văn bản đề nghị các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ thị trường trong nước.

gia xang dau hom nay 2 9 gia dau the gioi tang truoc nguy co gian doan nguon cung hinh anh 2
Thị trường xăng dầu trong nước đảm bảo nguồn cung dịp 2/9

Theo đó, các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu thực hiện nghiêm túc kế hoạch sản xuất đã đăng ký với Bộ Công Thương; chủ động nguồn cung, thực hiện dự trữ xăng dầu phù hợp và bảo đảm cung cấp xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo đúng sản lượng, thời gian đã ký kết giữa các bên.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh, từ đầu mối, thương nhân phân phối đến doanh nghiệp bán lẻ.

Cục TTTN nghiêm cấm mọi hành vi găm hàng chờ tăng giá, cắt giảm lượng bán, bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán hàng khi chưa có văn bản chấp thuận của Sở Công Thương.

 

Lê Thanh/VOV.VN
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