English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá xăng dầu hôm nay 29/8: Giá dầu Brent giao dịch ở mức 89,66 USD/thùng

Thứ Bảy, 09:24, 29/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu thế giới khép lại tuần giao dịch với mức giảm hơn 4%, khi lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz hạ nhiệt. Cả tuần, giá dầu Brent và WTI cùng giảm hơn 4%.

Theo Reuters, trong phiên giao dịch ngày 29/8, giá dầu Brent kỳ hạn ở mức 89,66 USD/thùng vào lúc 9h43 GMT. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giảm 32 cent, tương đương 0,38%, xuống 83,21 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, cả dầu Brent và WTI đều giảm hơn 4%. Đà giảm diễn ra trong bối cảnh thị trường bớt lo ngại về khả năng nguồn cung dầu bị gián đoạn kéo dài qua eo biển Hormuz.

Giới đầu tư đang theo dõi sát những diễn biến mới trong quan hệ Mỹ-Iran. Các cuộc đàm phán ngoại giao chưa đạt được tiến triển rõ rệt, song việc Mỹ chuyển trọng tâm sang các biện pháp trừng phạt kinh tế thay vì gia tăng sức ép quân sự đã phần nào làm giảm mức độ lo ngại về rủi ro nguồn cung.

Theo Suvro Sarkar, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu năng lượng tại Ngân hàng DBS, sự kết hợp giữa các biện pháp trừng phạt của Mỹ và những cuộc đàm phán về hành lang chung Oman-Iran đã khiến mức phí bảo hiểm rủi ro trên thị trường dầu giảm xuống.

Đầu tuần, Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran. Tehran phản đối, cho rằng những biện pháp này mang tính “vô nhân đạo và thù địch”.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ cũng tạo sức ép lên giá dầu. Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thận trọng nhằm kiểm soát lạm phát có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ dầu.

Dù giá dầu đã giảm trong tuần, thị trường vẫn đứng trước nguy cơ biến động mạnh khi tình hình Trung Đông chưa hoàn toàn ổn định. Bất kỳ diễn biến bất lợi nào liên quan đến nguồn cung hoặc hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz đều có thể nhanh chóng tác động tới giá dầu thế giới.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giao dịch ở mức 89,66 USD/thùng

Cụ thể theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn giao dịch ở mức 89,66 USD/thùng vào lúc 09:43 GMT. Giá dầu thô West Texas Intermediate giao kỳ hạn giảm 32 cent, tương đương 0,38%, xuống còn 83,21 USD/thùng.

"Sự kết hợp giữa chiến thuật của Mỹ chuyển sang trừng phạt kinh tế thay vì gây áp lực quân sự và các cuộc đàm phán về hành lang chung Oman-Iran đã dẫn đến việc phí bảo hiểm rủi ro giảm xuống," Suvro Sarkar, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu năng lượng tại Ngân hàng DBS, cho biết.

gia xang dau hom nay 29 8 gia dau brent giao dich o muc 89,66 usd thung hinh anh 1
Ảnh minh họa Reuters

Đầu tuần này, Mỹ đã công bố những gì họ gọi là "các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử" đối với Iran. Tehran cho rằng các biện pháp trừng phạt này là "hành động vô nhân đạo và thù địch" đã mất đi hiệu quả.

Thủ tướng Quatar đã gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của Iran tại Tehran hôm thứ Năm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục lại tình trạng vận tải thông thoáng như trước chiến tranh thông qua tuyến đường thủy quốc tế.

Giá xăng và nhiều loại dầu trong nước ổn định

Giá xăng dầu trong nước mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 27/8. Giá xăng E10RON95-V giảm 60 đồng/lít, giá bán mới là 24.000 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 60 đồng/lít, giá bán là 22.600 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 70 đồng lít, giá bán mới là 21.760 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 27/8 giảm 460 đồng/lít, giá bán mới là 28.080 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 660 đồng/lít, giá bán là 26.630 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 460 đồng/kg, giá bán mới là 18.140 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với duy nhất mặt hàng dầu diesel là 200 đồng/lít. Đồng thời, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 20/8 và kỳ điều hành ngày 27/8 là 112,398 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,272 USD/thùng, tương đương giảm 0,24%); 116,318 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 0,272 USD/thùng, tương đương giảm 0,23%); 156,488 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 3,824 USD/thùng, tương đương giảm 2,39%); 611,508 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 17,910 USD/tấn, tương đương tăng 3,02%).

109-1753240971-b26661d6-7fee-4b9a-9e24-24beb69b27ac20240509111741.jpg

Giá xăng dầu hôm nay 28/8: Giá dầu Brent giao dịch ở mức 89,45 USD/thùng

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, phiên giao dịch sáng 28/8, giá dầu trên thị trường quốc tế quay đầu tăng sau 4 phiên giảm liên tiếp sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn quay lại các điều khoản trong bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran đạt được hồi tháng 6 năm nay.

 

Lê Thanh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 28/8: Giá dầu Brent giao dịch ở mức 89,45 USD/thùng
Giá xăng dầu hôm nay 28/8: Giá dầu Brent giao dịch ở mức 89,45 USD/thùng

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, phiên giao dịch sáng 28/8, giá dầu trên thị trường quốc tế quay đầu tăng sau 4 phiên giảm liên tiếp sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn quay lại các điều khoản trong bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran đạt được hồi tháng 6 năm nay.

Giá xăng dầu hôm nay 28/8: Giá dầu Brent giao dịch ở mức 89,45 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay 28/8: Giá dầu Brent giao dịch ở mức 89,45 USD/thùng

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, phiên giao dịch sáng 28/8, giá dầu trên thị trường quốc tế quay đầu tăng sau 4 phiên giảm liên tiếp sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn quay lại các điều khoản trong bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran đạt được hồi tháng 6 năm nay.

Giá xăng dầu hôm nay 27/8: Giá xăng và nhiều loại dầu giảm từ 15h00
Giá xăng dầu hôm nay 27/8: Giá xăng và nhiều loại dầu giảm từ 15h00

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 27/8, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng đều giảm; mặt hàng dầu có loại tăng so với kỳ điều hành ngày 20/8.

Giá xăng dầu hôm nay 27/8: Giá xăng và nhiều loại dầu giảm từ 15h00

Giá xăng dầu hôm nay 27/8: Giá xăng và nhiều loại dầu giảm từ 15h00

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 27/8, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng đều giảm; mặt hàng dầu có loại tăng so với kỳ điều hành ngày 20/8.

Giá xăng dầu hôm nay 27/8: Giá dầu giảm, kỳ vọng Hormuz hạ nhiệt
Giá xăng dầu hôm nay 27/8: Giá dầu giảm, kỳ vọng Hormuz hạ nhiệt

VOV.VN - Giá dầu hôm nay (27/8 - giờ Việt Nam), giá dầu giảm sau phiên giao dịch đầy biến động trước đó, khi các nhà đầu tư theo dõi các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về eo biển Hormuz, cùng mức tăng dự trữ dầu thô của Mỹ thấp hơn dự kiến.

Giá xăng dầu hôm nay 27/8: Giá dầu giảm, kỳ vọng Hormuz hạ nhiệt

Giá xăng dầu hôm nay 27/8: Giá dầu giảm, kỳ vọng Hormuz hạ nhiệt

VOV.VN - Giá dầu hôm nay (27/8 - giờ Việt Nam), giá dầu giảm sau phiên giao dịch đầy biến động trước đó, khi các nhà đầu tư theo dõi các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về eo biển Hormuz, cùng mức tăng dự trữ dầu thô của Mỹ thấp hơn dự kiến.

Giá xăng dầu hôm nay 26/8: Giá dầu tiếp tục giảm 2%
Giá xăng dầu hôm nay 26/8: Giá dầu tiếp tục giảm 2%

VOV.VN - Giá dầu hôm nay (26/8), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,78 USD, tương đương 2,0%, xuống còn 86,80 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 26/8: Giá dầu tiếp tục giảm 2%

Giá xăng dầu hôm nay 26/8: Giá dầu tiếp tục giảm 2%

VOV.VN - Giá dầu hôm nay (26/8), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,78 USD, tương đương 2,0%, xuống còn 86,80 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Giá dầu vẫn neo ở mức cao
Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Giá dầu vẫn neo ở mức cao

VOV.VN - Giá dầu hôm nay, giá dầu tăng lên mức cao nhất trong gần 4 tuần trong phiên giao dịch sáng 20/8 (theo giờ Việt Nam), khi những bất định về hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz cùng các gián đoạn nguồn cung tiếp diễn tiếp tục hỗ trợ thị trường.

Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Giá dầu vẫn neo ở mức cao

Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Giá dầu vẫn neo ở mức cao

VOV.VN - Giá dầu hôm nay, giá dầu tăng lên mức cao nhất trong gần 4 tuần trong phiên giao dịch sáng 20/8 (theo giờ Việt Nam), khi những bất định về hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz cùng các gián đoạn nguồn cung tiếp diễn tiếp tục hỗ trợ thị trường.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá