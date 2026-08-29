Giá xăng dầu hôm nay 29/8: Giá dầu Brent giao dịch ở mức 89,66 USD/thùng

Theo Reuters, trong phiên giao dịch ngày 29/8, giá dầu Brent kỳ hạn ở mức 89,66 USD/thùng vào lúc 9h43 GMT. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giảm 32 cent, tương đương 0,38%, xuống 83,21 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, cả dầu Brent và WTI đều giảm hơn 4%. Đà giảm diễn ra trong bối cảnh thị trường bớt lo ngại về khả năng nguồn cung dầu bị gián đoạn kéo dài qua eo biển Hormuz.

Giới đầu tư đang theo dõi sát những diễn biến mới trong quan hệ Mỹ-Iran. Các cuộc đàm phán ngoại giao chưa đạt được tiến triển rõ rệt, song việc Mỹ chuyển trọng tâm sang các biện pháp trừng phạt kinh tế thay vì gia tăng sức ép quân sự đã phần nào làm giảm mức độ lo ngại về rủi ro nguồn cung.

Theo Suvro Sarkar, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu năng lượng tại Ngân hàng DBS, sự kết hợp giữa các biện pháp trừng phạt của Mỹ và những cuộc đàm phán về hành lang chung Oman-Iran đã khiến mức phí bảo hiểm rủi ro trên thị trường dầu giảm xuống.

Đầu tuần, Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran. Tehran phản đối, cho rằng những biện pháp này mang tính “vô nhân đạo và thù địch”.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ cũng tạo sức ép lên giá dầu. Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thận trọng nhằm kiểm soát lạm phát có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ dầu.

Dù giá dầu đã giảm trong tuần, thị trường vẫn đứng trước nguy cơ biến động mạnh khi tình hình Trung Đông chưa hoàn toàn ổn định. Bất kỳ diễn biến bất lợi nào liên quan đến nguồn cung hoặc hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz đều có thể nhanh chóng tác động tới giá dầu thế giới.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giao dịch ở mức 89,66 USD/thùng

Cụ thể theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn giao dịch ở mức 89,66 USD/thùng vào lúc 09:43 GMT. Giá dầu thô West Texas Intermediate giao kỳ hạn giảm 32 cent, tương đương 0,38%, xuống còn 83,21 USD/thùng.

"Sự kết hợp giữa chiến thuật của Mỹ chuyển sang trừng phạt kinh tế thay vì gây áp lực quân sự và các cuộc đàm phán về hành lang chung Oman-Iran đã dẫn đến việc phí bảo hiểm rủi ro giảm xuống," Suvro Sarkar, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu năng lượng tại Ngân hàng DBS, cho biết.

Ảnh minh họa Reuters

Đầu tuần này, Mỹ đã công bố những gì họ gọi là "các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử" đối với Iran. Tehran cho rằng các biện pháp trừng phạt này là "hành động vô nhân đạo và thù địch" đã mất đi hiệu quả.

Thủ tướng Quatar đã gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của Iran tại Tehran hôm thứ Năm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục lại tình trạng vận tải thông thoáng như trước chiến tranh thông qua tuyến đường thủy quốc tế.

Giá xăng và nhiều loại dầu trong nước ổn định

Giá xăng dầu trong nước mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 27/8. Giá xăng E10RON95-V giảm 60 đồng/lít, giá bán mới là 24.000 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 60 đồng/lít, giá bán là 22.600 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 70 đồng lít, giá bán mới là 21.760 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 27/8 giảm 460 đồng/lít, giá bán mới là 28.080 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 660 đồng/lít, giá bán là 26.630 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 460 đồng/kg, giá bán mới là 18.140 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với duy nhất mặt hàng dầu diesel là 200 đồng/lít. Đồng thời, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 20/8 và kỳ điều hành ngày 27/8 là 112,398 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,272 USD/thùng, tương đương giảm 0,24%); 116,318 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 0,272 USD/thùng, tương đương giảm 0,23%); 156,488 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 3,824 USD/thùng, tương đương giảm 2,39%); 611,508 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 17,910 USD/tấn, tương đương tăng 3,02%).