Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Giá dầu thế giới giảm hơn 4% trong tuần

Mỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu của Venezuela

Theo Reuters, trước phiên giao dịch ngày 30/8, giá dầu Brent kỳ hạn ở mức 89,66 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) ở mức 83,21 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent và WTI đều giảm hơn 4%.

Diễn biến giá dầu cũng được chú ý sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/8 tuyên bố Washington đã đạt thỏa thuận để nắm quyền kiểm soát phần lớn hơn 65 tỷ thùng dầu đã được chứng minh của Venezuela.

Theo Reuters, thỏa thuận được thực hiện thông qua hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân Mỹ. Tổng thống Trump không công bố chi tiết về cấu trúc thỏa thuận, các mỏ dầu hay doanh nghiệp tham gia.

Tàu chở dầu neo gần cảng Jose của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela chờ bốc và dỡ hàng tại Puerto La Cruz, Venezuela, ngày 9/8/2026. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng thỏa thuận có thể giúp Mỹ tiếp cận nguồn dầu ổn định với chi phí thấp hơn, qua đó góp phần giảm giá xăng. Đối với Venezuela, thỏa thuận được kỳ vọng thu hút gần 100 tỷ USD đầu tư tư nhân, tạo việc làm và hỗ trợ phục hồi ngành năng lượng.

Theo phía Venezuela, kế hoạch này sẽ mở đường phát triển 17 mỏ dầu chiến lược. Quốc gia Nam Mỹ hiện sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới, nhưng sản lượng chỉ khoảng 1,25 triệu thùng/ngày do nhiều năm thiếu đầu tư, cơ sở hạ tầng xuống cấp và tác động của các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc gia tăng sản lượng dầu của Venezuela sẽ không diễn ra ngay lập tức. Hạ tầng điện yếu, năng lực xuất khẩu hạn chế, cùng những vấn đề về pháp lý và cơ chế tài chính có thể ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tìm cách bảo đảm nguồn dầu thô cho các nhà máy lọc dầu Mỹ, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào ngành năng lượng Venezuela.

Giá xăng dầu trong nước

Tại Việt Nam, giá xăng dầu đang được áp dụng theo kỳ điều hành ngày 27/8 của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Cụ thể, xăng E10RON95-V đang ở mức 24.000 đồng/lít; xăng E10RON95-III ở mức 22.600 đồng/lít; xăng E5RON92 có giá 21.760 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0.05S có giá 28.080 đồng/lít; dầu hỏa 26.630 đồng/lít. Riêng dầu mazut 180CST 3,5S ở mức 18.140 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít; không chi Quỹ đối với các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân trong kỳ từ ngày 20/8 đến 27/8 diễn biến trái chiều. Giá xăng và dầu diesel giảm, trong khi giá dầu mazut tăng.

Cụ thể, giá xăng RON92 dùng pha chế E5RON92 ở mức 112,398 USD/thùng; xăng RON95 dùng pha chế E10RON95-III ở mức 116,318 USD/thùng. Giá dầu diesel 0.05S ở mức 156,488 USD/thùng, trong khi dầu mazut 180CST 3,5S ở mức 611,508 USD/tấn.